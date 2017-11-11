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09:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открывают мультимедийный парк «Россия — моя история»

«Россия — моя история». Завтра в Новосибирске откроют уникальный мультимедийный парк. Реконструкция истории в цифре. Формат для музея необычный и пока непривычный для посетителей.

Источник: Вести - Новосибирск

Главный холл исторического парка залит светом. До блеска натерты лестницы. На колоннах — позолоченная лепнина. Бывший гарнизонный дом офицеров. В военном городке. Вот таким он был в последние годы. Разруха, следы пожара. Кадры сделаны три месяца назад. Начало ремонтных работ. Сегодня стопроцентная готовность к открытию. Километры проводов в стенах, и под потолком, тонны оборудования. Идет отладка. Полмесяца над этим трудится монтажная группа из Москвы.

Павел Фомин, Технический директор монтажной группы (Москва): «В монтажной группе нас 10 человек, плюс 4 человека видеоинженеров настройки видеоконтента. — Вот сейчас прям последние дни перед открытием — Вы наверно не спите? — Нет.. мы работаем допоздна».

Лариса Суряга, Корреспондент: «В историческом парке нет привычных музейных экспонатов. Их хранят под витринами, которые нельзя трогать руками, здесь как раз все наоборот от прикосновения картинка оживает. Все это транслируют проекторы, которые находятся под потолком их здесь наверно, сотни. И можно смотреть двигать, перемещать, разглядывать».

Это и есть видеоконтент. Проекторов, на самом деле, под потолками почти три сотни. Залы парка как кинотеатры. Где одновременно показывают несколько фильмов. Прямо на стенах, и даже на столах. Что посмотреть решит сам зритель.

Лариса Суряга, Корреспондент: «Смотрите какая книга, начинаем листать страницы — фактически пусто, проходит буквально несколько секунд и здесь появляются строчки».

Житие Сергия Радонежского. Старинные буквы, на пожелтевшей, словно от времени, бумаге, картины. Это тоже проектор. Страницы распознает по номерам. Кстати, уголки здесь специально сделали металлические. Удобно листать.

Лариса Суряга, Корреспондент: Центральный зал исторического парка словно лабиринт, коридоры петляют как будто уводят нас все дальше вглубь здания. На самом деле через некоторое время мы вернемся на исходную, в начало экспозиции, чтобы продолжить знакомство с другими экспонатами парка на других этажах здания.

Экспозиций четыре. Рюриковичи. Романовы. Революции и Великая отечественная война. И вторая половина 20-го века. Терабайты информации. Вместить может только такой парк. Мультимедийный. Почти шесть тысяч квадратных метров.

Алексей Пронин, Руководитель исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске: «Эта форма работы позволяет нам вместить практически весь школьный учебник, и мы сейчас с вами находимся внутри одного из разделов учебника истории».

 Уже завтра с трех часов дня Исторический парк «Россия — моя история» начнет принимать посетителей.

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