Трехдневные НМУ объявлены в 2 городах Челябинской области

Источник: Reuters

Трехдневное предупреждение о неблагоприятных метеусловиях, способствующих образованию смога, объявлено для двух городов Южного Урала — Коркино и Карабаша, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

С шести утра субботы, 11 ноября, до семи вечера 13-го в данных муниципалитетах ожидаются НМУ 1 степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня, до семи вечера 11 ноября, режим «черного неба» сохраняется также в Троицке.