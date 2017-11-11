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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Трехдневные НМУ объявлены в 2 городах Челябинской области

С утра субботы, 11 ноября, до вечера 13-го повышена вероятность образования смога в Карабаше и Коркино.

Источник: Reuters

Трехдневное предупреждение о неблагоприятных метеусловиях, способствующих образованию смога, объявлено для двух городов Южного Урала — Коркино и Карабаша, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

С шести утра субботы, 11 ноября, до семи вечера 13-го в данных муниципалитетах ожидаются НМУ 1 степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня, до семи вечера 11 ноября, режим «черного неба» сохраняется также в Троицке.

В период НМУ руководителям всех предприятий рекомендовано снизить выбросы в атмосферу. Гражданам рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, воздержаться от лишних физических нагрузок и алкоголя. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу.

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