Трехдневные НМУ объявлены в 2 городах Челябинской области
С утра субботы, 11 ноября, до вечера 13-го повышена вероятность образования смога в Карабаше и Коркино.
С утра субботы, 11 ноября, до вечера 13-го повышена вероятность образования смога в Карабаше и Коркино.
Трехдневное предупреждение о неблагоприятных метеусловиях, способствующих образованию смога, объявлено для двух городов Южного Урала — Коркино и Карабаша, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
С шести утра субботы, 11 ноября, до семи вечера 13-го в данных муниципалитетах ожидаются НМУ 1 степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
Кроме того, в течение сегодняшнего дня, до семи вечера 11 ноября, режим «черного неба» сохраняется также в Троицке.
В период НМУ руководителям всех предприятий рекомендовано снизить выбросы в атмосферу. Гражданам рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, воздержаться от лишних физических нагрузок и алкоголя. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы нужно обратиться к врачу.