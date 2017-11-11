Мальчик с собакой и братья на качелях: Новые ретро-скульптуры появились в Уфе
В уфимском парке имени Якутова появились новые
В уфимском парке имени Якутова появились новые
В парке Якутова пополнилось собрание скульптур в
По задумке авторов, скульптура мальчика с собакой символизирует неразлучную дружбу. Вторая композиция изображает заботу старшего над младшим.
«Напомним, на главной аллее парка установлены 12 скульптур, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия. Памятники очень реалистичны — все люди запечатлены в момент движения», — сообщает