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10:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Мальчик с собакой и братья на качелях: Новые ретро-скульптуры появились в Уфе

В уфимском парке имени Якутова появились новые арт-объекты — мальчик с собакой и братья на качелях, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

В парке Якутова пополнилось собрание скульптур в ретро-стиле. Новыми арт-объектами стали изображения мальчика, который гуляет с собакой, и братьев, которые катаются на качелях.

По задумке авторов, скульптура мальчика с собакой символизирует неразлучную дружбу. Вторая композиция изображает заботу старшего над младшим.

«Напомним, на главной аллее парка установлены 12 скульптур, созданные по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия. Памятники очень реалистичны — все люди запечатлены в момент движения», — сообщает пресс-служба администрации Советского района.

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Арт-объекты в советском стиле начали устанавливать в парке Якутова после масштабной реконструкции. Скульптуры неоднократно подвергались нападениям вандалов. Так, «Читающей девочке» в августе неизвестные отломили палец.

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