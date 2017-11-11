В Самаре к ЧМ-2018 увеличат количество бригад скорой помощи

Количество бригад скорой помощи в Самаре собираются увеличить. Отчасти это связано и с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

Работа по решению кадрового вопроса уже ведется. К примеру, недавно на станцию скорой медицинской помощи пришли работать 25 выпускников Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной. Идут и другие специалисты, в том числе и студенты старших курсов медуниверситета, а также ординаторы первого года обучения.

Предполагается, что увеличение штата сотрудников должно сократить время ожидания прибытия скорой. Пока же своевременность прибытия медиков на вызов не достигнута в полной мере. По статистике время прибытия бригады Самарской станции скорой помощи на экстренные вызовы составляет 14,7 минут. Неотложные вызовы приходится ждать 18,9 минуты.

«К сожалению, такие показатели стали возможны за счет того, что время прибытия на вызовы третьей степени срочности составляет пока 69 минут, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Самарской станции скорой медицинской помощи Александр Цыбин. — Но мы надеемся, что эту ситуацию удастся исправить за счет поступления новых автомобилей скорой помощи. К чемпионату мы обеспечим 25 бригад скорой помощи на все объекты футбольного праздника. Кроме того, в городе будет работать не менее 60 бригад».