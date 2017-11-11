Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
В ГД подержали увеличение пенсий двум категориям пенсионеров
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
В Италии рассказали, откуда на берегу взялось 26 тел девушек
Саммит АТЭС: Трамп пропустил встречу с Путиным
СМИ сообщили, где пройдут похороны Михаила Задорнова
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Задорнов обратился к подписчикам в своём последнем письме - СМИ
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
10:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ушла из жизни супруга профессора Мешалкина Елена Литасова

Ушла из жизни Елена Литасова, супруга Евгения Мешалкина. Единственная в мире женщина-кардиохирург, которая владела всеми технологиями операций на сердце. Основатель собственной научной школы, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки. ей было 86 лет.

Источник: Вести - Новосибирск

Про Литасову говорили «сердечных дел мастер». «Я никогда не мечтала быть врачом. Я просто всегда знала, что буду им» — говорила она про себя.

Родилась в Приморском крае. Окончила медицинский институт в Иркутске. Работала общим хирургом. В Иркутске же познакомилась с Мешалкиным. Он проводил декадники в городах Сибири. Был увлечен новыми подходами в кардиохирургии, масштабными научными задачами. Елена Евгеньевна переехала в Новосибирск.

Пришла работать в мужской кардиохирургический коллектив. Быстро освоила все тонкости профессии. Основным направлением ее работы стало лечение врожденных пороков сердца. Выполнила более 10 тыс. операций. В 1990-м году возглавила НИИ патологии кровообращения. С 2000-го года занимала пост почетного директора. В интервью нашей программе в 2011 году признавалась — «Хирургия уже не увлекает. Не потому что устала. Не хочу повторяться».

Елена Литасова, почетный директор Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. Мешалкина: «Меня не интересуют такие вещи, которые я точно знаю, что сделать смогу и сделаю хорошо. Меня интересует всегда что-то новое, неизведанное, чего я не знаю, в это я могу уйти, погрузиться».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии
В Сирии опровергли сообщения о нападении на военный конвой РФ
Украинские пограничники задержали россиянина с саблями 1817 года
Роскомнадзор допустил запрет работы американских СМИ в России
На Филиппинах начались протесты из-за визита Трампа
Дочка «РЖД»: невозможно разово установить кондиционеры в поездах
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь