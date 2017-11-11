Ушла из жизни супруга профессора Мешалкина Елена Литасова

Источник: Вести - Новосибирск

Про Литасову говорили «сердечных дел мастер». «Я никогда не мечтала быть врачом. Я просто всегда знала, что буду им» — говорила она про себя.

Родилась в Приморском крае. Окончила медицинский институт в Иркутске. Работала общим хирургом. В Иркутске же познакомилась с Мешалкиным. Он проводил декадники в городах Сибири. Был увлечен новыми подходами в кардиохирургии, масштабными научными задачами. Елена Евгеньевна переехала в Новосибирск.

Пришла работать в мужской кардиохирургический коллектив. Быстро освоила все тонкости профессии. Основным направлением ее работы стало лечение врожденных пороков сердца. Выполнила более 10 тыс. операций. В 1990-м году возглавила НИИ патологии кровообращения. С 2000-го года занимала пост почетного директора. В интервью нашей программе в 2011 году признавалась — «Хирургия уже не увлекает. Не потому что устала. Не хочу повторяться».