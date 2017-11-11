Температура в Новосибирской области за ночь стремительно понизилась

И теперь, по словам синоптиков, в регионе установится стабильный минус. Усилится ветер и станет холоднее ветер. В некоторых районах области — метели. На дорогах — гололедица. .

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно- Сибирского гидрометцентра: «Ожидаем дальнейшее понижение температуры, ослабление интенсивности осадков: снега, мокрого снега и ослабление ветра. К воскресенью ветер ослабеет до 3 -8 метров в секунду и ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью до 13−15 и днем до 8−10 градусов мороза».