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10:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Температура в Новосибирской области за ночь стремительно понизилась

Зима пришла в Новосибирскую область. Температура за ночь стремительно понизилась.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 43% 775 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Вести - Новосибирск

И теперь, по словам синоптиков, в регионе установится стабильный минус. Усилится ветер и станет холоднее ветер. В некоторых районах области — метели. На дорогах — гололедица. .

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно- Сибирского гидрометцентра: «Ожидаем дальнейшее понижение температуры, ослабление интенсивности осадков: снега, мокрого снега и ослабление ветра. К воскресенью ветер ослабеет до 3 -8 метров в секунду и ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью до 13−15 и днем до 8−10 градусов мороза».

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