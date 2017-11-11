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10:55 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи откроют бесплатный скалодром

В Сочи 12 ноября состоится открытие площадки для занятия скалолазанием.

Скалодром будет располагаться в молодежном туристском клубе «Вершина» на улице Горького, 37. Занятия будут проводиться бесплатно.

Клуб «Вершина» открылся в 2014 году. Его воспитанники побывали в горах Архыза, Карелии, Крыма. Самый долгий поход длился три недели, а самая низкая отметка температуры — -15 °С, передает пресс-служба администрации Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в январе анонсировали открытие в олимпийской столице скалодрома с самым высоким уровнем сложности в России.

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