В Сочи откроют бесплатный скалодром
В Сочи 12 ноября состоится открытие площадки для занятия скалолазанием.
В Сочи 12 ноября состоится открытие площадки для занятия скалолазанием.
Скалодром будет располагаться в молодежном туристском клубе «Вершина» на улице Горького, 37. Занятия будут проводиться бесплатно.
Клуб «Вершина» открылся в 2014 году. Его воспитанники побывали в горах Архыза, Карелии, Крыма. Самый долгий поход длился три недели, а самая низкая отметка температуры — -15 °С, передает
Как сообщали Юга.ру, в январе анонсировали открытие в олимпийской столице скалодрома с самым высоким уровнем сложности в России.