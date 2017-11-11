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11:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пропавшего под Воронежем мужчину со шрамом нашли живым

Алексея Колонцова искали с 3 ноября. Пропавшего в Семилуках 39-летнего Алексея Колонцова нашли живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» вечером пятницы, 10 ноября.

Мужчину искали неделю. Где именно нашёлся житель Воронежской области — волонтёры не уточнили.

Алексей Колонцов ушёл из дома в Семилуках 3 ноября и перестал выходить на связь с родственниками. Волонтёры разместили ориентировку на пропавшего 10 ноября. Сейчас горожанин дома, с ним всё в порядке.

Дарья Крымова

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