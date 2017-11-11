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10:25 (мск), источник: Восток Медиа

«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края

В правительстве региона планируют установить рекорд России по раздаче нового напитка.

Источник: Восток Медиа

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края совестно с местными производителями намерен угостить жителей и гостей региона чем-то новым. Поэтому следующим летом на набережной будут раздавать не только уху по рецепту губернатора, но и новый напиток — «Кусун». Организаторы намерены поставить рекорд России по раздаче напитка из дикоросов. Он также станет новым брендом края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы сделаем из этого напитка хороший бренд региона. Было бы неправильно сточки зрения экономики, рынка, в том числе потребительского, не запустить этот напиток в промышленное производство. Автор — хабаровский, производитель будет тоже местный, поэтому мы начали переговоры и получили предварительное согласие от компании, которая готова взять “Кусун” в промышленное производство», — заявил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

В состав «угощения» входят берёзовый гриб чага, корень элеутерококка, брусника и чабрец. Перед изготовлением напитка его автор Егор Сиротин изучил свойства всех ингредиентов и учёл их сочетание между собой. В итоге для «Кусуна» пришлось сделать вытяжки, настойки и сиропы некоторых ингредиентов. Связующим элементом в продукте стал лимонный сок.

«Мы отталкиваемся от вкусов и полезных свойств. Утверждаем допустимую норму определённого продукта и, не превышая её, используем в приготовлении. Долго создавал напиток, на протяжении месяца пробовал, смешивал, от чего-то отказывался, что-то добавлял. Изначально ингредиентов было больше, но именно оставшиеся дают неповторимый вкус напитка», — рассказал Егор Сиротин.

Напиток тонизирует организм, благодаря содержанию элеутерококка, и улучшает настроение. Сейчас специалисты рассчитывают необходимый объём ингредиентов, который понадобится для рекорда. Пока не утверждено событие, на котором пройдёт массовое угощение «Кусуном». Организаторы выбирают между выставкой-ярмаркой «Наш выбор 27», которая пройдёт в июне следующего года, и фестивалем мороженого в августе.

Агентство писало, что в переводе с нанайского кусун означает силу, энергию. Впервые напиток, автором которого является хабаровчанин Егор Сиротин, представили в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там «Кусун» стал очень популярным.

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