«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края
В правительстве региона планируют установить рекорд России по раздаче нового напитка.
В правительстве региона планируют установить рекорд России по раздаче нового напитка.
Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края совестно с местными производителями намерен угостить жителей и гостей региона
«Мы сделаем из этого напитка хороший бренд региона. Было бы неправильно сточки зрения экономики, рынка, в том числе потребительского, не запустить этот напиток в промышленное производство. Автор — хабаровский, производитель будет тоже местный, поэтому мы начали переговоры и получили предварительное согласие от компании, которая готова взять “Кусун” в промышленное производство», — заявил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
В состав «угощения» входят берёзовый гриб чага, корень элеутерококка, брусника и чабрец. Перед изготовлением напитка его автор Егор Сиротин изучил свойства всех ингредиентов и учёл их сочетание между собой. В итоге для «Кусуна» пришлось сделать вытяжки, настойки и сиропы некоторых ингредиентов. Связующим элементом в продукте стал лимонный сок.
«Мы отталкиваемся от вкусов и полезных свойств. Утверждаем допустимую норму определённого продукта и, не превышая её, используем в приготовлении. Долго создавал напиток, на протяжении месяца пробовал, смешивал, от
Напиток тонизирует организм, благодаря содержанию элеутерококка, и улучшает настроение. Сейчас специалисты рассчитывают необходимый объём ингредиентов, который понадобится для рекорда. Пока не утверждено событие, на котором пройдёт массовое угощение «Кусуном». Организаторы выбирают между
Агентство писало, что в переводе с нанайского кусун означает силу, энергию. Впервые напиток, автором которого является хабаровчанин Егор Сиротин, представили в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там «Кусун» стал очень популярным.