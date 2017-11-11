Новым главным дирижером Ростовского музтеатра стал маэстро из Минска
Главным дирижёром Ростовского музыкального театра стал маэстро Андрей Иванов. Информация об этом опубликована на сайте музтеатра.
Главным дирижёром Ростовского музыкального театра стал маэстро Андрей Иванов. Информация об этом опубликована на сайте музтеатра.
Андрей Иванов известен как дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также как художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки.
Маэстро неоднократно сотрудничал с коллективом Ростовского музыкального театра — и в донской столице, и во время зарубежных гастрольных поездок, представив концертные программы’Штраус-гала, «Музыкальные хиты Голливуда» и «Симфо-рок» более чем в 10 европейских странах на престижнейших площадках.
Александр Иванов.
Выпускник Белорусской государственной академии музыки: в 2004 г. — по специальности «хоровое дирижирование» (класс доцента Л. Шиманович), в 2008 г. — по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс доцента П. Вандиловского). С 2001 по 2005 гг. обучался на вокальной кафедре (класс заслуженного артиста Республики Беларусь М. Зданевича).
С 2005 г. — преподаватель кафедры оперной подготовки Белорусской государственной академии музыки.
В 2006 г. — стажер, в 2007 г. — ассистент главного дирижера, с 2008 г. — дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
В 2011 году стажировался в Государственном академическом Мариинском театре под руководством В. Гергиева.
С 2012 года — художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки. Коллектив ведет активную концертную деятельность у нас в стране и за рубежом, принимает участие в международных фестивалях.