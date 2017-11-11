Новым главным дирижером Ростовского музтеатра стал маэстро из Минска

Андрей Иванов известен как дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также как художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки.

Маэстро неоднократно сотрудничал с коллективом Ростовского музыкального театра — и в донской столице, и во время зарубежных гастрольных поездок, представив концертные программы’Штраус-гала, «Музыкальные хиты Голливуда» и «Симфо-рок» более чем в 10 европейских странах на престижнейших площадках.

Александр Иванов.

Выпускник Белорусской государственной академии музыки: в 2004 г. — по специальности «хоровое дирижирование» (класс доцента Л. Шиманович), в 2008 г. — по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс доцента П. Вандиловского). С 2001 по 2005 гг. обучался на вокальной кафедре (класс заслуженного артиста Республики Беларусь М. Зданевича).

С 2005 г. — преподаватель кафедры оперной подготовки Белорусской государственной академии музыки. Дирижер-постановщик спектаклей оперной студии академии: «Богема», «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини, «Травиата» Дж. Верди, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Любовный напиток» Г. Доницетти, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова.

В 2006 г. — стажер, в 2007 г. — ассистент главного дирижера, с 2008 г. — дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

В 2011 году стажировался в Государственном академическом Мариинском театре под руководством В. Гергиева.