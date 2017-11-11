Журналистов из Башкирии включили в «черный список» Украины за поездки в Крым
Группа журналистов и волонтеров из Башкирии включена в список сайта «Миротворец» за участие в молодежном форуме «Таврида» в Крыму.
Группа журналистов и волонтеров из Башкирии включена в список сайта «Миротворец» за участие в молодежном форуме «Таврида» в Крыму.
Украинский сайт «Миротворец» («Миротворець») опубликовал списки участников российского молодежного образовательного форума «Таврида», который четвертый год проходит в Крыму. Всех участников форума в Украине считают нелегалами, поскольку они посещают регион, который Киев считает своим.
В «черный список» попали семь журналистов и два волонтера из Башкирии. Это корреспонденты республиканских и районных изданий Анастасия Жилкина, Ильдус Сафаров, Константин Корепанов, Гульнара Ахмельдинова, Айбулат Ишназаров, Ирина Гребешкова и Юлия Такунова, а также представители Республиканского волонтерского центра Вито Сабиров и Кирилл Засименков.
Кроме них, в список сайта попали все участники «Тавриды», а это молодые художники, композиторы, архитекторы, музыканты и деятели других профессий и студенты. Среди них — десятки представителей Башкортостана.
Константин Корепанов в 2014 году участвовал в форуме в должности корреспондента портала ProUfu.ru и газеты «BONUS». Мы связались с ним, чтобы узнать реакцию на включение его в «черный список». Наш коллега отнесся к новости с юмором.
«Посмотрев на Крым вживую, понимаешь, почему они так за него держались. Шучу, конечно. Как отношусь? Ну, посмеялся, когда от тебя узнал. В моей жизни это далеко не первый черный список, и если на каждую “Украину”, добавившую тебя в ЧС, обращать внимание, можно, наверное, с ума сойти. Ни в какое резюме, конечно, добавлять не стану, иначе и все остальные “списки” придется перечислить, но в соцсети сегодня
Молодежный форум «Таврида» проходит на Бакальской косе в Крыму. В течение лета организуют несколько творческих смен, в том числе для молодых журналистов.
Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины». Ресурс называют тесно связанным с украинскими спецслужбами.