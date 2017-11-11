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12:08 (мск), источник: PROUFU.ru

Журналистов из Башкирии включили в «черный список» Украины за поездки в Крым

Группа журналистов и волонтеров из Башкирии включена в список сайта «Миротворец» за участие в молодежном форуме «Таврида» в Крыму.

Украинский сайт «Миротворец» («Миротворець») опубликовал списки участников российского молодежного образовательного форума «Таврида», который четвертый год проходит в Крыму. Всех участников форума в Украине считают нелегалами, поскольку они посещают регион, который Киев считает своим.

В «черный список» попали семь журналистов и два волонтера из Башкирии. Это корреспонденты республиканских и районных изданий Анастасия Жилкина, Ильдус Сафаров, Константин Корепанов, Гульнара Ахмельдинова, Айбулат Ишназаров, Ирина Гребешкова и Юлия Такунова, а также представители Республиканского волонтерского центра Вито Сабиров и Кирилл Засименков.

Кроме них, в список сайта попали все участники «Тавриды», а это молодые художники, композиторы, архитекторы, музыканты и деятели других профессий и студенты. Среди них — десятки представителей Башкортостана.

Константин Корепанов в 2014 году участвовал в форуме в должности корреспондента портала ProUfu.ru и газеты «BONUS». Мы связались с ним, чтобы узнать реакцию на включение его в «черный список». Наш коллега отнесся к новости с юмором.

«Посмотрев на Крым вживую, понимаешь, почему они так за него держались. Шучу, конечно. Как отношусь? Ну, посмеялся, когда от тебя узнал. В моей жизни это далеко не первый черный список, и если на каждую “Украину”, добавившую тебя в ЧС, обращать внимание, можно, наверное, с ума сойти. Ни в какое резюме, конечно, добавлять не стану, иначе и все остальные “списки” придется перечислить, но в соцсети сегодня как-нибудь шуткану», — рассказал журналист.

Молодежный форум «Таврида» проходит на Бакальской косе в Крыму. В течение лета организуют несколько творческих смен, в том числе для молодых журналистов.

Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины». Ресурс называют тесно связанным с украинскими спецслужбами.

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