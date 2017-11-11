В школах Башкирии предлагают ввести полноценный обеденный час

Вопрос увеличения времени, выделенного на обед школьникам, стал темой круглого стола, который прошел в Уфе в рамках партпроекта «Здоровье — детям».

Во многих школах крупных городов республики на обеденный перерыв выделяется 20-ти минутная перемена, за которую ученики просто не успевают даже получить свою порцию.

В больших школах, как например, уфимская гимназия № 3, ребенок за это время может только дойти до столовой и встать в очередь, получить же обед и спокойно сесть удается далеко не каждому. Одна раздатчица не успевает за такое короткое время обслужить около 2000 учеников. Это приводит к тому, что дети просто отказываются от горячего обеда и носят бутерброды.

Решение проблемы региональный координатор проекта «Здоровье — детям», депутат Госсобрания РБ Рустам Игбаев видит в увеличении времени обеда до полноценного 40-минутного академического часа. В числе предложений прозвучал также переход на ланчбоксы, однако, как отметил директор Центра школьного и детского питания Уфы Олег Стороженко, это приведет к значительному удорожанию обеда.

«Сейчас цена составляет 55 рублей на человека. Есть также льготные категории граждан, за которых школа вносит 33 рубля. Если мы переведем основную массу учеников на новую форму питания, а для нескольких человек будем накрывать отдельно, дети почувствуют социальное неравенство. Этого быть не должно», — подчеркнул Олег Стороженко.

Эксперты пришли к мнению, что наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситуации станет увеличение обеденного времени.

«При организации часового обеда произойдет смещение в учебном расписании, а оно утверждается централизованно сразу на весь учебный год. Необходимо тщательно проработать пути решения этого вопроса. Также нам стоит выяснить мнение общественности. Сегодня пропускная способность во многих школах не позволяет за 20 минут накормить всех учеников. Если же мы увеличим время обеда, то появится возможность готовить и на свободную раздачу», — сказал Игбаев.