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12:34 (мск), источник: Pro Город Самара

Ночью по 14 микрорайону в Самаре разгуливала бесхозная корова

Откуда пришла буренка и куда она потом делась — осталось загадкой.

Сегодня ночью, 11 ноября, жители 14 микрорайона наблюдали необычную для города картину: возле дома № 186 по улице Стара-Загора «паслась» корова (или бычок). Откуда она пришла — для всех загадка. Как пишут очевидцы в соцсетях, ранее животное видели в лесопарке около больницы имени Середавина.

«Звонили 112, сказали разберутся, наверно, не поверили. На конюшне спрашивали, сказали не их», — пишет одна из свидетельниц явления горожанам коровы.

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Другой комментатор выразил уверенность в том, что буренка пришла с фермы, расположенной неподалеку в лесу:

«Это оттуда — 100%, больше неоткуда взяться».

Не обошлось и без шутливых предположений о том, что животное шло в «Макдоналдс» или наоборот сбежало оттуда.

«Мы просто на 14 сельское хозяйство развиваем. На нас вся Россия держится!», — пошутил еще один пользователь соцсети.

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