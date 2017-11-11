Ночью по 14 микрорайону в Самаре разгуливала бесхозная корова
Откуда пришла буренка и куда она потом делась — осталось загадкой.
Откуда пришла буренка и куда она потом делась — осталось загадкой.
Сегодня ночью, 11 ноября, жители 14 микрорайона наблюдали необычную для города картину: возле дома № 186 по улице
«Звонили 112, сказали разберутся, наверно, не поверили. На конюшне спрашивали, сказали не их», — пишет одна из свидетельниц явления горожанам коровы.
Другой комментатор выразил уверенность в том, что буренка пришла с фермы, расположенной неподалеку в лесу:
«Это оттуда — 100%, больше неоткуда взяться».
Не обошлось и без шутливых предположений о том, что животное шло в «Макдоналдс» или наоборот сбежало оттуда.
«Мы просто на 14 сельское хозяйство развиваем. На нас вся Россия держится!», — пошутил еще один пользователь соцсети.