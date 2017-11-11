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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Американские врачи ходят на работу с гриппом

Здоровье и благополучие американских пациентов находятся под угрозой, которая исходит, как бы парадоксально это ни звучало, от врачей: более четверти (41,4%) медицинских работников продолжают посещать работу и принимать пациентов, имея признаки гриппа.

Источник: Reuters

По оценке авторов исследования, опубликованного в Американском журнале по инфекционному контролю, контакт заболевшего врача с пациентом в пять раз увеличивает риск его заражения.

В опросе приняли участие 1,9 тыс. медицинских работников: врачи и их ассистенты, медсестры, фармацевты, лаборанты и сотрудники ординатур. Более четверти (41,4%) из 414 приболевших медработников признались, что продолжали контактировать с пациентами, несмотря на заболевание.

Самыми недисциплинированными из них являются фармацевты — 67,2% респондентов не брали больничный при наличии признаков гриппозных заболеваний.

Шанс подхватить инфекцию от медицинских работников ниже всего в заведениях длительного ухода (дома престарелых, санатории) — только треть (28,5%) сотрудников этих учреждений продолжает ходить на работу, в то время как почти половина сотрудников больниц (49,3%) игнорирует симптомы болезни.

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Авторы исследования особо отмечают, что такая халатность врачей лишь усугубляет состояние пациентов, ведь основной контингент посетителей составляют и так не совсем здоровые люди, часть из которых являются пожилыми или имеют хронические и инфекционные болезни.

Самыми популярными причинами небрежного отношения к собственному и чужому здоровью были названы хорошее самочувствие и наличие сил для исполнения служебных обязанностей, отсутствие симптоматики и уверенность в отсутствии гриппа, чувство долга и невозможность найти себе замену на время больничного.

В период с 1976 по 2007 год в США число смертей, связанных с гриппом, варьировалось в диапазоне 1,4−16,7 смерти на 100 тыс. человек. В зоне особого риска находятся люди старше 65 лет.

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