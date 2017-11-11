Суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации убийств
По словам его адвоката, это решение уже обжаловано в Мосгорсуде.
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По словам его адвоката, это решение уже обжаловано в Мосгорсуде.
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств, сообщила в субботу «Интерфаксу» его адвокат Марина Русакова.
«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — сообщила она.
Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск.