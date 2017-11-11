Суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации убийств

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств, сообщила в субботу «Интерфаксу» его адвокат Марина Русакова.

«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — сообщила она.