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13:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Эволюция спальни: от кровати на восьмерых до синего света

Условия для сна в наших домах менялись на удивление медленно: в этой важной области человеческой жизни произошла лишь одна революция — в XVII столетии, когда под спальни стали отводить специальные комнаты.

Источник: Reuters

Условия, в которых мы спим сегодня, не слишком сильно отличаются от тех, в которых люди ночевали 77 000 лет назад — к такому выводу пришел обозреватель BBC Culture, изучивший историю спальни.

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Самой старой кровати в мире 77 тысяч лет. Шесть лет назад ее обнаружила в Южной Африке группа археологов, возглавляемая Лин Уэдли, профессором йоханнесбургского Университета Витватерсранд.

Эта кровать, площадью в два квадратных метра и 30 см в толщину, сплетена из камыша и покрыта слоем листьев, служащих как репеллент — для отпугивания насекомых. Она достаточно большая для семьи и, скорее всего, была весьма удобна.

Надо отметить, что с тех пор условия для сна в наших домах менялись на удивление медленно.

Да, кровати стали выше, они уберегают наши спящие тела от сырости и прочих неудобств ночевки на полу, но значительная часть человечества, тем не менее, и спустя 77 тысяч лет по-прежнему мается бессонницей из-за неудобной постели или неприемлемых условий для сна.

Во время загрузки произошла ошибка.Самая старая кровать Британии: ей 400 лет, в ней спали 15 поколений. Посмотреть на нее можно в замке Беркли, что в Глостершире

Возможно, в этой важной области человеческой жизни произошла лишь одна революция — в XVII столетии, когда под спальни стали отводить специальные комнаты.

По мере того как конструкция и дизайн европейских домов менялись, спальня тоже претерпевала изменения: приватность ценилась все больше и достичь ее становилось все проще.

Основные перемены случились после того, как дома перестали представлять из себя анфиладу комнат, в которой уединение было просто невозможно — все спальни были проходными, и даже короли и королевы искали приватности, завешивая свои кровати балдахинами.

В "Двенадцатой ночи" упоминается знаменитая уэрская кровать размером 3,38 на 3,26 метра | Источник: Victoria and Albert Museum London

Даже в обществе, где высшие слои пользовались всеми преимуществами богатства и роскоши (например, в древнем Риме), спальни были всего лишь маленькими клетушками.

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Веками жизнь человека проходила на глазах у всех, ни о какой приватности не знали. Буддистские или христианские монахи спали в общих дормиториях, детей отправляли в школы-интернаты, где так же никакой речи не шло о какой-то спальне для одного, пациенты в больницах лежали в больших палатах…

В Европе эпоха больших домов с анфиладами комнат вызвала к жизни огромные кровати, в которых могли ночевать сразу несколько человек.

Такое ложе, известное как «уэрская кровать» (ее даже упомянул Шекспир в своей «Двенадцатой ночи»), сейчас находится в экспозиции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Оно столь велико, что на нем могут легко уместиться восемь человек.

В 1580 году уэрскую кровать смастерил плотник из Хартфордшира. Ее установили для привлечения любопытных в трактире города Уэра, что на пути в Лондон.

Пока в дома не пришли такие блага цивилизации, как водопровод и канализация, спальни служили местом для купания и приведения себя в порядок.

В традиционных японских домах использовали передвижные ширмы и футоны (матрасы, которые можно скатать в рулон), чтобы быстро преобразовать пространство — из кабинета в спальню, из спальни в гостиную и так далее. Напоминает то, как трансформируются комнаты в малюсеньких квартирах некоторых современных мегаполисов, не правда ли?

Во время загрузки произошла ошибка.Футон

Французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье в своей по-спартански обставленной парижской квартире-студии спал на невероятно высокой кровати.

На первый взгляд это выглядело эксцентрично, но зато перед высоко лежащим Ле Корбюзье (буквально с подушки) открывался прекрасный вид на Булонский лес. Роскошными в этой спальне были не тяжелые шторы или богатые ковры, а свет, уединение и вид из окна.

Ле Корбюзье предложил когда-то миру новаторское использование внутреннего пространства («свободный план»). Современный же мир окончательно освободил наши спальни от любых традиционных ограничений и оборудовал их всевозможными приспособлениями — от водяных кроватей до кофейных автоматов.

Во время загрузки произошла ошибка.Водяная кровать

Водяную кровать изобрел в 1968 году Чарльз Прайор Холл, аспирант Университета Сан-Франциско. В начале 1970-х он запатентовал свое изобретение, и водяные кровати прочно обосновались в спальнях американцев. На пике своей популярности, в 1987 году, эти кровати оккупировали 22% американского рынка кроватей.

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В 1974 году в одном из эпизодов британского телевизионного комедийного сериала «А теперь в постель» такая кровать в самый интимный момент прорывается и превращается в бассейн с тепленькой водичкой.

В 1987 году в США водяные кровати занимали долю в 22% рынка кроватей.

На Западе личная спальня постепенно превратилась в один из центров семейной жизни: для детей это игровая комната, для подростков — место, где можно укрыться от родительского наблюдения, для некоторых взрослых — рабочий кабинет.

В домах зажиточных граждан она часто напоминает номер в дорогом отеле: здесь и собственная ванная, и телевизор в полстены, и приглушенное освещение, и роскошные покрывала на постели… И множество всяческих гаджетов.

Если говорить о будущем наших спален, то их концепция предусматривает самочистящиеся матрасы, биометрические сенсоры и голографические системы развлечений.

Однако для нашего сна современные технологии — это палка о двух концах. С одной стороны, условия для сна становятся все комфортней, кровати все мягче. С другой — мы все больше не высыпаемся, не в силах оторваться от смартфонов, которые сопровождают нас повсюду, в том числе в постели.

Пресловутый синий свет, который излучают экраны электронных устройств, сбивает биологические часы нашего организма.

Вторжение в наши спальни смартфонов, планшетов и всевозможных устройств для чтения с экрана уже породило популярный тренд заботы о гигиене сна.

В конце концов, большинству людей по-прежнему хочется спать в тихой и безмятежной обстановке, а в идеале — видеть сны в тепле ночи под звездным небом, как и тысячелетия назад.

Джонатан Глэнси.

BBC Culture.

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