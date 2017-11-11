В Воронеже нашли водителя, который катал пьяного друга на капоте

Воронежские полицейские нашли 21-летнего водителя Hyundai, который прокатил друга на капоте с самом центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлено, как по Плехановской едет белый Hyundai, на капоте которого сидел парень и пил алкоголь.

Водителя машины привлекли к ответственности за нарушение кодекса об административных правонарушениях за осуществление перевозки пассажиров вне салона автомобиля. Он заплатит штраф в размере тысячи рублей.