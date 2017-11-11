Ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание животных

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Петербурга, нарушения были выявлены в ходе проверки ресторана «Русская рыбалка» в Курортном районе города, на территории которого был организован незаконный бизнес по платному фотографированию с животными: енотом-полоскуном, американским енотом, пятнистым оленем, белками и черным вороном.

«Вместе с тем у общества (ООО “Контакт+”) отсутствовали документы, подтверждающие законное происхождение животных, что создавало угрозу безопасности здоровью посетителей и самих животных», — отметили прокуратуре.

Возбуждены дела о нарушении правил пользования объектами животного мира.