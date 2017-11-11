Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ Трампа от встречи с Путиным ударил по самолюбию Кремля
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" армии
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
13:16 (мск), источник: Интерфакс

Ресторан в Петербурге оштрафовали за незаконное содержание животных

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Петербургский ресторан оштрафован за нарушения правил содержания диких животных, которые обитали в точке общественного питания для развлечения гостей.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Петербурга, нарушения были выявлены в ходе проверки ресторана «Русская рыбалка» в Курортном районе города, на территории которого был организован незаконный бизнес по платному фотографированию с животными: енотом-полоскуном, американским енотом, пятнистым оленем, белками и черным вороном.

«Вместе с тем у общества (ООО “Контакт+”) отсутствовали документы, подтверждающие законное происхождение животных, что создавало угрозу безопасности здоровью посетителей и самих животных», — отметили прокуратуре.

Возбуждены дела о нарушении правил пользования объектами животного мира.

Ответственные за нарушения юридическое и должностное лица заплатили более 50 тыс. рублей штрафа. «После вступления постановлений в законную силу животные, законность происхождения которых не подтверждена, будут изъяты», — отмечает прокуратура.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь