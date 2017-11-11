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15:57 (мск), источник: Tengrinews

«Мне приснился сон»: Почему родители назвали сына Бәйдiбэкспо

Отец малыша с необычным именем дал интервью Tengrinews.kz и рассказал, почему сына назвали Бәйдiбэкспо и что еще повлияло на выбор имени ребенка.

Источник: Tengrinews

16 сентября этого года в семье 37-летних Мейрамбека Рсымова и Лауры Токсанбай родился третий ребенок. Незадолго до его рождения отец семейства предложил супруге назвать малыша Бәйдiбэкспо. На это, по словам мужчины, было несколько причин.

«Мы из старшего жуза, из рода Бәйдiбек. Бәйдiбек является прародителем всего жуза. Наш район в Южно-Казахстанской области, в котором мы жили, в 1996 году указом Елбасы был назван в честь Бәйдібека Карашаулы. И я всегда думал, что если родится сын, то назову его Бәйдібек. В этом году, как вы знаете, прошло большое событие — выставка ЭКСПО. Для нас, для нашей страны, я считаю, это большое событие. Поэтому, чтобы возродить наш дух, к слову “Бәйдібек” решили добавить слово “экспо”. Так вышло Бәйдiбэкспо. Хотели этим именем передать что-то новое», — рассказывает отец мальчика, отмечая, что это была его идея. И супруга поддержала ее.

Также отец семейства считает, что на выбор имени малыша повлиял еще один момент.

«Вы же помните, как все СМИ на всех телеканалах показывали выступления Димаша Кудайбергена на конкурсе в Китае. В тот момент мне приснился сон. Приснилось, что Димаш выиграл конкурс. А тогда выставка ЭКСПО в Астане еще не началась. А мне снится, что выставка уже закончилась и на ней прозвучала песня в исполнении Димаша. И как-будто президент благодарит Димаша, народ, говорит о том, что выставка достойно прошла. И я как будто в этот момент тоже нахожусь рядом и слышу и вижу все это», — рассказывает Мейрамбек Рсымов свой сон.

«А потом, вспомните, ведь правда мы праздновали победу Димаша, потом сам Президент лично его принимал. И что выставка прошла успешно… И тогда я подумал, что был это некий знак», — поделился отец Бәйдiбэкспо.

У маленького Бәйдiбэкспо есть два родных брата. Алтынбеку 16, он студент колледжа искусств. Ринату 14, он учится в школе, занимается спортом. Как рассказывает отец, старших сыновей назвали тоже в честь известных личностей.

«Старшего сына назвала бабушка в честь одного очень уважаемого и почитаемого человека, который жил в нашем районе, Бәйдiбек. Второго сына мы назвали Ринатом в честь казахского акына, поэта-импровизатора Рината Заитова», — делится отец мальчиков.

Семья Мейрамбека Рсымова переехала в Астану из Южного Казахстана год назад. Тогда старший сын поступил в колледж искусств при Академии имени Айман Мусаходжаевой. На семейном совете решили переезжать в столицу вместе. Здесь Мейрамбек работал в суде специалистом, но уволился. Зарплаты госслужащего на все не хватало. Семья снимает комнату в общежитии. Теперь мужчина будет в частном порядке оказывать юридические услуги. Его супруга на днях выходит на работу. Многодетная мать устроилась воспитателем в детский сад. Ухаживать за Бәйдiбэкспо приехала бабушка.

Родители верят в то, что сыновья в будущем оправдают все надежды и станут достойными людьми.

«Наш старший сын — он музыкант, баянист. Второй — тоже творческая личность, он хочет стать актером. У него есть тяга к этому, к тому же он спортом занимается, на борьбу ходит, сейчас еще и на бокс записался. А вот кем будет Бәйдiбэкспо — сложно говорить, но я думаю, в будущем он мог бы заниматься политикой. Я во всяком случае хотел бы его видеть в этом и воспитать таким. Чтобы он был честным, порядочным», — делится отец.

16 ноября Бәйдiбэкспо исполнится два месяца. По словам родителей, по характеру малыш спокойный, не капризничает, любит наблюдать за всем происходящим. Каждый из членов семьи обращается к нему по-разному.

«Коротко мы его Байкеном называем. Иногда, балуя, называем Экспо. Звучит, конечно же, необычно, но ведь и само событие, прошедшее в Астане, для нас было новым. Мы надеемся, мечтаем, что в будущем, когда наш Экспо подрастет, мы повезем его в ту страну, где будет проходить очередная выставка ЭКСПО. Вы знаете, на самом деле, для нас это событие — выставка ЭКСПО — благодаря нашему сыну стало очень близким», — признался отец Бәйдiбэкспо.

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