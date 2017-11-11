В Сочи около 200 школьников вступили в ряды «Юнармии»

Источник: РИА Новости

Церемония прошла на Медальной площади в Олимпийском парке Сочи в рамках приведения к военной присяге новобранцев — членов сборных России, отобранных для прохождения военной службы в спортивных ротах ЦСКА.

«На сегодняшний день региональные отделения “Юнармии” созданы во всех субъектах РФ. Количество участников юнармейского движения растет, численность “Юнармии” на сегодняшний день уже превысила уже 170 тысяч человек», — сказал заместитель министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков.

В мероприятии приняло участие руководство министерства обороны РФ, министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, спортивных федераций, руководители, спортсмены, тренеры и ветераны ЦСКА.