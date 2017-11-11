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15:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшую в Прикамье 15-летнюю школьницу нашли в Татарстане

Девочка развлекалась в компании совершеннолетних знакомых.

Школьницу, пропавшую в Прикамье в октябре, нашли в Татарстане.

Родственники разыскивали 15-летнюю девочку с 13 октября. Школьница ушла из дома в Юсьвинском районе и не вернулась. Девушка жила с бабушкой, которая обратилась в полицию после пропажи ребёнка. 4 ноября полиция нашла девочку в Татарстане, — сообщает Parmanews.

Как выяснилось, школьница отправилась в Набережные Челны в компании совершеннолетних знакомых. В Татарстане она находилась вместе с 24-летним мужчиной, 21-летней женщиной и её семимесячным ребёнком.

По информации Parmanews компания часто посещала ночные клубы. Сейчас девочка находится в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителям, в Кудымкаре.

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