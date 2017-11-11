Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Эксперт: на Украине – еще один эпизод "успешного развала" армии
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8Скончался Михаил Задорнов
14:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Погода подвела: когда откроется каток на ЭКСПО?

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Ледовый каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров не открылся на ЭКСПО вовремя из-за погодных условий, рассказал руководитель департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.

Источник: Sputniknews.kz

«Катком занимается подрядная организация. Мы анонсировали открытие на сегодня, 11 ноября, потому что они говорили, что могут. Но прогноз погоды не оправдался — для искусственного льда нужен мороз, минут пять градусов. А у нас потеплело. Каток откроется, когда будут подходящие условия, для него все готово», — заверил Куянов на открытии туристической зоны ЭКСПО в субботу.

Стоимость посещения катка составит тысячу тенге за сеанс, который будет длиться четыре часа. Прокат коньков также обойдется в тысячу тенге.

Детям до шести лет вход на каток будет бесплатным, для школьников и пенсионеров предусмотрена скидка 50%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хулиганы устроили погром в Кокшетау
Две тысячи посетителей пришли на открытие Сферы ЭКСПО
Путин прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом
Мадрид обвинил во вмешательстве в каталонский кризис хакеров РФ
Израиль сообщил о сбитом российском беспилотнике
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
«Дочка» РЖД: зараз установить кондиционеры в поездах невозможно
Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Спорт
Хватит ли смелости сыграть с Аргентиной в футбол? Сегодня сборная России проведет пока что самый статусный матч на пути к домашнему чемпионату мира
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь