Погода подвела: когда откроется каток на ЭКСПО?
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Ледовый каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров не открылся на ЭКСПО вовремя
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Ледовый каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров не открылся на ЭКСПО вовремя
«Катком занимается подрядная организация. Мы анонсировали открытие на сегодня, 11 ноября, потому что они говорили, что могут. Но прогноз погоды не оправдался — для искусственного льда нужен мороз, минут пять градусов. А у нас потеплело. Каток откроется, когда будут подходящие условия, для него все готово», — заверил Куянов на открытии туристической зоны ЭКСПО в субботу.
Стоимость посещения катка составит тысячу тенге за сеанс, который будет длиться четыре часа. Прокат коньков также обойдется в тысячу тенге.
Детям до шести лет вход на каток будет бесплатным, для школьников и пенсионеров предусмотрена скидка 50%.