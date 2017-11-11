Погода подвела: когда откроется каток на ЭКСПО?

«Катком занимается подрядная организация. Мы анонсировали открытие на сегодня, 11 ноября, потому что они говорили, что могут. Но прогноз погоды не оправдался — для искусственного льда нужен мороз, минут пять градусов. А у нас потеплело. Каток откроется, когда будут подходящие условия, для него все готово», — заверил Куянов на открытии туристической зоны ЭКСПО в субботу.