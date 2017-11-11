Топ-менеджер «дочки» Газпрома умер в Петербурге

По данным «Фонтанки», травмы Филь получил в центре Петербурга еще в середине сентября 2017 года. Сначала он был госпитализирован в 122-ю больницу имени Соколова на проспекте Культуры, а в нейрохирургический институт перевезен по медицинским показаниям.

За несколько часов до смерти Сергея Филя в Петербурге был жестоко избит еще один менеджер — 53-летний начальник отдела проектного управления Газпрома. На Богатырском проспекте у 9-го дома его догнали два человека с арматурой. Сценарий нападения удивительно похож на расправу с журналистом Олегом Кашиным. Преступники наносили точечные удары по конечностям с явным намерением покалечить, а по голове били в основном для того, чтобы потерпевший не сопротивлялся и не звал на помощь. Байкова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время он не подлежит опросу. Уголовное дело возбуждено полицией по статье 213 УК «Хулиганство». Возможно, оно будет передано в Следственный комитет из-за явно заказного, а не корыстного характера нападения.