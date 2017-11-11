Топ-менеджер «дочки» Газпрома умер в Петербурге
Замглавы компании «Газпром энергохолдинг» Сергей Филь скончался в Петербурге. Причиной стали не совместимые с жизнью травмы головы.
Замглавы компании «Газпром энергохолдинг» Сергей Филь скончался в Петербурге. Причиной стали не совместимые с жизнью травмы головы.
Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне рано утром в нейрохирургическом институте имени Поленова врачи констатировали смерть 37-летнего пациента. Сергей Филь находился в крайне тяжелом состоянии, у него была пробита голова, медики диагностировали ушиб и отек мозга,
По данным «Фонтанки», травмы Филь получил в центре Петербурга еще в середине сентября 2017 года. Сначала он был госпитализирован в 122-ю больницу имени Соколова на проспекте Культуры, а в нейрохирургический институт перевезен по медицинским показаниям.
В сентябре по факту получения
Сергей Филь жил в Москве, занимал должность заместителя гендиректора «Газпром энергохолдинг» по
Начальник
«Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, ему принадлежат контрольные пакеты ТКГ-1 и Мосэнерго. Входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.
За несколько часов до смерти Сергея Филя в Петербурге был жестоко избит еще один менеджер — 53-летний начальник отдела проектного управления Газпрома. На Богатырском проспекте у 9-го дома его догнали два человека с арматурой. Сценарий нападения удивительно похож на расправу с журналистом Олегом Кашиным. Преступники наносили точечные удары по конечностям с явным намерением покалечить, а по голове били в основном для того, чтобы потерпевший не сопротивлялся и не звал на помощь. Байкова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время он не подлежит опросу. Уголовное дело возбуждено полицией по статье 213 УК «Хулиганство». Возможно, оно будет передано в Следственный комитет