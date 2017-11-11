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16:11 (мск), источник: Фонтанка

Топ-менеджер «дочки» Газпрома умер в Петербурге

Замглавы компании «Газпром энергохолдинг» Сергей Филь скончался в Петербурге. Причиной стали не совместимые с жизнью травмы головы.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне рано утром в нейрохирургическом институте имени Поленова врачи констатировали смерть 37-летнего пациента. Сергей Филь находился в крайне тяжелом состоянии, у него была пробита голова, медики диагностировали ушиб и отек мозга, черепно-мозговую травму. Повреждения вызвали острую сердечную недостаточность.

По данным «Фонтанки», травмы Филь получил в центре Петербурга еще в середине сентября 2017 года. Сначала он был госпитализирован в 122-ю больницу имени Соколова на проспекте Культуры, а в нейрохирургический институт перевезен по медицинским показаниям.

В сентябре по факту получения топ-менеджером травм полиция Центрального района проводила проверку, но было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь смертью Филя займется Следственный комитет.

Сергей Филь жил в Москве, занимал должность заместителя гендиректора «Газпром энергохолдинг» по корпоративно-правовой работе и входил в советы директоров нескольких дочерних компаний Газпрома.

Начальник пресс-службы «Газпром энергохолдинг» Мария Фролова не смогла оперативно прокомментировать инцидент с топ-менеджером.

«Газпром энергохолдинг» является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, ему принадлежат контрольные пакеты ТКГ-1 и Мосэнерго. Входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

За несколько часов до смерти Сергея Филя в Петербурге был жестоко избит еще один менеджер — 53-летний начальник отдела проектного управления Газпрома. На Богатырском проспекте у 9-го дома его догнали два человека с арматурой. Сценарий нападения удивительно похож на расправу с журналистом Олегом Кашиным. Преступники наносили точечные удары по конечностям с явным намерением покалечить, а по голове били в основном для того, чтобы потерпевший не сопротивлялся и не звал на помощь. Байкова госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время он не подлежит опросу. Уголовное дело возбуждено полицией по статье 213 УК «Хулиганство». Возможно, оно будет передано в Следственный комитет из-за явно заказного, а не корыстного характера нападения.

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