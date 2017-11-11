Зафиксированы семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории
Министерство здравоохранения Крыма зафиксировало семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории.
Министерство здравоохранения Крыма зафиксировало семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории.
Об этом «Крыминформу» сообщил замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач.
«Семь случаев кори: три в Евпатории и четыре в Симферополе. Всё зафиксировано, Роспотребнадзор оповещён, — сказал Деркач. — Возможно, непривитые люди попали на территорию города, что вызвало соответствующую вспышку».
Ранее вспышки кори были зафиксированы в ряде городов Украины. В конце сентября корью заболели сразу 12 школьников в