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16:14 (мск), источник: КрымPress

Зафиксированы семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории

Министерство здравоохранения Крыма зафиксировало семь случаев заболевания корью в Симферополе и Евпатории.

Об этом «Крыминформу» сообщил замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

«Семь случаев кори: три в Евпатории и четыре в Симферополе. Всё зафиксировано, Роспотребнадзор оповещён, — сказал Деркач. — Возможно, непривитые люди попали на территорию города, что вызвало соответствующую вспышку».

Ранее вспышки кори были зафиксированы в ряде городов Украины. В конце сентября корью заболели сразу 12 школьников в Ивано-Франковске, а в Запорожье на 8 ноября зафиксировали 42 случая заболеванием корью, в основном у детей.

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