Хулиганы устроили погром в Кокшетау
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. В Кокшетау молодые вандалы ночью устроили уличный погром рекламных конструкций, возбуждено уголовное дело, сообщили в
АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. В Кокшетау молодые вандалы ночью устроили уличный погром рекламных конструкций, возбуждено уголовное дело, сообщили в
Инцидент произошел 10 ноября около двух часов ночи по улице Потанина в Кокшетау.
«Инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления заметил двух молодых людей, которые, двигаясь по тротуару, повредили несколько рекламных баннеров и сломали обшивочную плиту магазина. Нарушители не знали, что их действия зафиксированы», — проинформировали в полиции.
Дежурный сообщил о хулиганских действиях молодых людей полицейскому патрулю, которые выехали на указанное место и по горячим следам задержали парней.
Нарушителями оказались 18-летние горожане. За нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества против них возбуждено уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство). Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч МРП, а это более миллиона тенге, либо лишение свободы до пяти лет.