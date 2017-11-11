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14:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Хулиганы устроили погром в Кокшетау

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. В Кокшетау молодые вандалы ночью устроили уличный погром рекламных конструкций, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

Инцидент произошел 10 ноября около двух часов ночи по улице Потанина в Кокшетау.

«Инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления заметил двух молодых людей, которые, двигаясь по тротуару, повредили несколько рекламных баннеров и сломали обшивочную плиту магазина. Нарушители не знали, что их действия зафиксированы», — проинформировали в полиции.

Дежурный сообщил о хулиганских действиях молодых людей полицейскому патрулю, которые выехали на указанное место и по горячим следам задержали парней.

Нарушителями оказались 18-летние горожане. За нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества против них возбуждено уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК (Хулиганство). Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч МРП, а это более миллиона тенге, либо лишение свободы до пяти лет.

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