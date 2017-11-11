Хулиганы устроили погром в Кокшетау

Источник: Sputniknews.kz

Инцидент произошел 10 ноября около двух часов ночи по улице Потанина в Кокшетау.

«Инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления заметил двух молодых людей, которые, двигаясь по тротуару, повредили несколько рекламных баннеров и сломали обшивочную плиту магазина. Нарушители не знали, что их действия зафиксированы», — проинформировали в полиции.

Дежурный сообщил о хулиганских действиях молодых людей полицейскому патрулю, которые выехали на указанное место и по горячим следам задержали парней.