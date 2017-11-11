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15:07 (мск), источник: Kommersant.uz

При комплексе Имама Бухари построят высшую школу хадисоведения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября посетил комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области, при котором создается Международный научно-исследовательский центр.

Источник: Kommersant.uz

На территории комплекса планируется строительство чайханы, пунктов торговли, фонтана и других необходимых объектов. С двух сторон комплекса планируется разбить соответствующие местным климатическим условиям кустарники и цветники.

«Этот центр носит научно-просветительский характер. Сюда будут приходить люди, отправляющиеся в священный хадж. Поэтому необходимо создать все условия для посетителей, построить частные гостиницы. Здесь будут также созданы условия для изучения хадисов. При реализации проекта необходимо особо учитывать это обстоятельство. В будущем центр должен стать обителью, пропагандирующей нашу священную религию, неоценимый вклад наших предков в развитие хадисоведения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Строительство Международного научно-исследовательского центра Имама Бухари продолжается. На территории, занимающей 6 гектаров, будет также построена высшая школа хадисоведения. В здании научно-исследовательского центра будут созданы кабинеты для изучения хадисов, библиотека рукописей, музей.

Президент дал поручения по осуществлению строительства данного центра с учетом сочетания традиций национальной и современной архитектуры, использованию качественных строительных материалов, разработке плана мероприятий по широкому налаживанию паломнического туризма.

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