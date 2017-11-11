При комплексе Имама Бухари построят высшую школу хадисоведения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября посетил комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области, при котором создается Международный
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября посетил комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области, при котором создается Международный
На территории комплекса планируется строительство чайханы, пунктов торговли, фонтана и других необходимых объектов. С двух сторон комплекса планируется разбить соответствующие местным климатическим условиям кустарники и цветники.
«Этот центр носит
Строительство Международного
Президент дал поручения по осуществлению строительства данного центра с учетом сочетания традиций национальной и современной архитектуры, использованию качественных строительных материалов, разработке плана мероприятий по широкому налаживанию паломнического туризма.