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14:50 (мск), источник: Publika.md

Жители Бельц возмущены: в детском парке построили бары и рестораны

Детский парк в Бельцах стал собственностью местных предпринимателей. Возле игровых площадок за последние несколько лет появились бары и рестораны.

Источник: Publika.md

Одно кафе в этом парке принадлежит жене Владимира Гулы, муниципального советника политформирования «Наша партия» беглого уголовного мэра Ренато Усатого. Он же является председателем комиссии муниципального хозяйства. Согласно документам, триста квадратных метров земли приобрели еще в 2002-м году всего за четыре с половиной тысячи леев.

Сам Владимир Гула говорит, что жена стала владельцем этого участка на законных основаниях.

Жители города возмущены, что в парке в маленьких киосках раньше продавали мороженое и сладости для детей, а сейчас там выстроили заведения, в которых курят и употребляют алкоголь.

«Здесь всё должно быть для детей, а они что сделали? Это же не простые люди сделали, тут коррупция процветает».

Ренато Усатый неоднократно заявлял, что не выдаст разрешение на строительство в парковых зонах. В то же время его имя появляется в двух подобных документах. Один из них предусматривает перестройку террасы в зал для этого заведения.

В мэрии говорят, что часть земли выкупили еще до 2007 года. Тогда это было по закону. А те, кто построил заведения позже, взяли землю в аренду.

«Сперва из маленького кафе построили заведение покрупнее и так далее. Всё это предварительно рассматривалось городским советом по урбанизму, проекты утверждали и выдавали разрешения, то есть прошли все этапы согласно закону», — сказал главный архитектор Бельц Вячеслав Коадэ.

В детском парке в Бельцах работают четыре развлекательных заведения. В двух случаях владельцам ресторанов принадлежат и земельные участки.

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