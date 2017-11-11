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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии наградили девушку-кадета, которая спасла ребенка от наезда машины

18-летняя девушка прикрыла собой четырехлетнего малыша.

Вчера, 10 ноября, в День сотрудников органов внутренних дел в Мелеузе наградили 18-летнюю Лейлу Сайфутдинову. Месяц назад она спасла от гибели под колесами автомобиля четырехлетнего малыша, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Поступок Лейлы отметили в региональном МВД и вручили ей заслуженную награду.

Напомним, вечером 12 октября девушка вышла в магазин, который находится неподалеку от Мелеузовского кадетского корпуса, где она учится. Внезапно она увидела, как по дороге на большой скорости несется тонированная легковушка. В это время проезжую часть перебегал маленький мальчик. Отважная воспитанница кадетского корпуса бросилась на дорогу и взяла ребенка на руки, тем самым спасла его от наезда машины.

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