Налоговые инспекции в Нижегородской области с 13 ноября будут работать по продленному графику

Как сообщает УФНС России по Нижегородской области, прием налогоплательщиков в операционных залах будет осуществляться по будням с 08:30 до 20:00, по субботам с 10:00 до 15:00.

Согласно информации, в инспекциях нижегородцы получат подробные разъяснения по направленным в этом году налоговым уведомлениям и платежным документам на уплату имущественных налогов, узнают о порядке и сроках уплаты налогов, получат доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Продленный график работы налоговых инспекций организован для повышения качества обслуживания и удобства налогоплательщиков.