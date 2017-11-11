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16:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Налоговые инспекции в Нижегородской области с 13 ноября будут работать по продленному графику

Нижний Новгород. 11 ноября. НТА-Приволжье — Налоговые инспекции в Нижегородской области с 13 ноября будут работать по продленному графику.

Как сообщает УФНС России по Нижегородской области, прием налогоплательщиков в операционных залах будет осуществляться по будням с 08:30 до 20:00, по субботам с 10:00 до 15:00.

Согласно информации, в инспекциях нижегородцы получат подробные разъяснения по направленным в этом году налоговым уведомлениям и платежным документам на уплату имущественных налогов, узнают о порядке и сроках уплаты налогов, получат доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Продленный график работы налоговых инспекций организован для повышения качества обслуживания и удобства налогоплательщиков.

Напомним, что в Нижегородской области все офисы приёма и выдачи документов Кадастровой палаты будут закрыты до конца года.

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