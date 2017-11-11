Самые популярные имена в Волгоградской области — Саша и Анна
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По сведениям, представленным отделами ЗАГС муниципальных районов и городских округов региона, наиболее редкими для волгоградских малышей являются следующие зарегистрированные имена: Адам, Ален, Гордей, Демьян, Маркус, Марсель, Мирослав, Трофим, Эрнест, Аврора, Алексия, Апполинария, Виталина, Глафира, Ева, Есения, Лиана, Мелиса, Риана.
Как сообщает областной комитет здравоохранения, всего за указанный период в регионе родилось 536 детей: 275 девочек и 261 мальчик. Среди новорожденных пять двойней. 170 малышей появились на свет в результате первых родов.