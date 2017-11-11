Самые популярные имена в Волгоградской области — Саша и Анна

С 1—8 ноября в Волгоградской области самыми популярными именами для регистрации рождения детей являлись: Александр, Артем, Владимир, Иван, Матвей, Михаил, Роман, Анна, Алина, Варвара, Василиса, Дарья, Мария, София, Ульяна.

По сведениям, представленным отделами ЗАГС муниципальных районов и городских округов региона, наиболее редкими для волгоградских малышей являются следующие зарегистрированные имена: Адам, Ален, Гордей, Демьян, Маркус, Марсель, Мирослав, Трофим, Эрнест, Аврора, Алексия, Апполинария, Виталина, Глафира, Ева, Есения, Лиана, Мелиса, Риана.

Как сообщает областной комитет здравоохранения, всего за указанный период в регионе родилось 536 детей: 275 девочек и 261 мальчик. Среди новорожденных пять двойней. 170 малышей появились на свет в результате первых родов.