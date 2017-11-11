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16:39 (мск), источник: N + 1

Успеваемость старшеклассников связали с числом одноклассниц

Крупномасштабное исследование, проведенное нидерландскими учеными, показало, что чем больше доля девочек в школах, тем лучше учатся подростки мужского пола. Отчет о работе опубликован в журнале School Effectiveness and School Improvement.

Источник: Reuters

Многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, что девочки опережают своих сверстников-мальчиков по большинству показателей школьной успеваемости. Тем не менее, причины этого и факторы, способные повлиять на подобное различие между полами, остаются малоизученными.

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Чтобы разобраться в этом вопросе, сотрудники Утрехтского и Неймегенского университетов провели многофакторный анализ данных, полученных в рамках Программы международной аттестации школьников (PISA). В распоряжении ученых была информация о более чем 280 тысячах 15-летних учащихся 10,5 тысячи школ в 33 странах — членах Организации международного сотрудничества и развития.

Исследователи проанализировали влияние на успеваемость таких факторов, как соотношение полов, доступные школам ресурсы, социоэкономическое положение учебных заведений, квалификация педагогов и другие. По двум причинам основным показателем успехов в учебе было выбрано чтение. Во-первых, оно является ключевым навыком для изучения остальных предметов (в том числе математики и естественных наук), а во-вторых, межполовые различия в навыках чтения учеников разных школ гораздо более вариабельны, чем разница в математической и естественнонаучной успеваемости.

Выяснилось, что навыки чтения, измеренные по разработанной PISA шкале, значительно лучше в тех школах, где 60 и более процентов учащихся составляют девочки, причем этот фактор влияет на мальчиков гораздо сильнее, чем на их сверстниц.

При этом успехи девочек больше зависели от социоэкономического уровня школ по сравнению с мальчиками.

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По словам исследователя Маргрит ван Хек (Margriet van Hek), такое положительное влияние девочек может быть связано с тем, что у них сильнее выражены такие качества как концентрация и мотивация, а значит, преобладание учениц женского пола создает благоприятную среду для обучения. Как пишут авторы работы, полученные результаты свидетельствуют о том, что общую успеваемость можно улучшить, обращая внимание на соотношение полов при формировании классов и целых школ.

Ранее ученые выяснили, что школьники из богатых семей лучше учатся, а религиозное окружение делает детей более жадными. Также оказалось, что гендерные стереотипы проявляются уже в шестилетнем возрасте, а по играм детей можно сделать выводы об их будущей сексуальной ориентации.

Олег Лищук.

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