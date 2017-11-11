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17:04 (мск), источник: Esquire

Эминем выпустил новый трек, записанный с Бейонсе

Эминем выпустил новую песню Walk on Water, записанную вместе с певицей Бейонсе. Трек войдет в девятый студийный альбом Revival, который рэпер анонсировал несколько дней назад.

Walk on Water — мелодичная песня с большой долей рефлексии. Эминем поет о том, как трудно постоянно жить с необходимостью прыгать выше собственной головы и не разочаровывать фанатов.

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«Тот уровень, который установил The Marshall Mathers LP — это проклятие. Всегда нахожусь в поиске куплета, который я не зачитал. Будет ли это ошибкой, которая очернит мое наследие, любовь и уважение, которые я заработал?», — задается вопросом рэпер.

Песня завершается припевом, в котором Бейонсе поет, что она «всего лишь человек, который совершает ошибки и боится разочаровать». «Если бы я ходила по воде, я бы утонула», — заканчивает Бейонсе. В последние 10 секунд трека вновь появляется Эминем и продолжает: «Да, я простой человек / Но когда у меня в руках микрофон, я похож на Бога / Так что мы с вами — не одно и то же / Сука, это я сочинил «Стэна».

Предыдущий студийный альбом Эминема The Marshall Mathers LP 2 вышел в 2013 году. В октябре рэпер отметился куплетом на альбоме Пик Beautiful Trauma.

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