Эминем выпустил новый трек, записанный с Бейонсе

«Тот уровень, который установил The Marshall Mathers LP — это проклятие. Всегда нахожусь в поиске куплета, который я не зачитал. Будет ли это ошибкой, которая очернит мое наследие, любовь и уважение, которые я заработал?», — задается вопросом рэпер.

Песня завершается припевом, в котором Бейонсе поет, что она «всего лишь человек, который совершает ошибки и боится разочаровать». «Если бы я ходила по воде, я бы утонула», — заканчивает Бейонсе. В последние 10 секунд трека вновь появляется Эминем и продолжает: «Да, я простой человек / Но когда у меня в руках микрофон, я похож на Бога / Так что мы с вами — не одно и то же / Сука, это я сочинил «Стэна».