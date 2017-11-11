В Историческом парке в Севастополе посадили средневековый сад генуэзского периода

Источник: ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Исторический парк, создаваемый на Федюхиных высотах в Севастополе, обзавелся собственным садом в средневекой стилистике, который был заложен в субботу на исторической площадке Loco Cimbali, передает корреспондент ТАСС.

«Сегодня мы высадили сад из 40 саженцев — миндаль, персик, абрикос, а средневековым мы его называем, потому что, во-первых, тогда выращивали эти культуры, во-вторых, он сделан на склоне, то есть так как это было тогда», — сказал директор парка Станислав Нагорный.

По его словам, Loco Cimbali — это одна из семи исторических площадок, которые планируется создать в парке. «Loco Cimbali — это локация, которая относится к периоду генуэзского владычества в Крыму, это XV век, давайте представим, что у нас есть крепость Чембало (находится в Балаклаве — прим. ТАСС) с городом Святого Петра, а вокруг него — фактории, фермы, которые были заселены генуэзцами и торговали с местным населением. Вот эта площадка и есть торговая фактория», — поясняет Нагорный.

Помимо фруктового сада, здесь также будет огород, ферма с коровами и овцами, кузница и гончарная мастерская, виноградник и винодельня, а также усадьба хозяев. На данный момент уже почти достроено здание средневековой таверны, причем строится оно по всем правилам средневековой стройки: в качестве скрепляющего камни раствора используется глина, и даже инструменты при постройке применяются аутентичные.

«Это наш археологический эксперимент, потому что вообще было не понятно, как все это можно построить. Мы испытали несколько вариантов глиняного раствора, пока сумели сложить. Сейчас важно посмотреть, чтобы здание не развалилось», — поясняет директор парка.

Главное — аутентичность

По словам Нагорного, уже в следующем году три исторические локации будущего парка заработают на постоянной основе — это Loco Cimbali, Крымская война (1853 — 1856) и античность. «Эти три локации концептуально проработаны, и, главное, их есть кем заполнить, есть команды единомышленников, которые готовы здесь работать», — поясняет он.

Остальные площадки, в том числе посвященные Великой Отечественной войне, конфликтам второй половины XX века (афганской и «холодной» войнам), пока находятся в стадии разработки. Также рассматривается вопрос создания площадок Первой мировой и Гражданской войн.

«Площадка Loco Cimbali оказала серьезное влияние на другие локации именно научным подходом, это первая площадка, где был применен бескомпромиссно научный археологический подход. В связи с этим были внесены изменения во многие другие площадки», — говорит Нагорный.

Например, площадка Крымской войны сейчас полностью перепроектируется, пояснил он. «Мало того, что мы применяем полностью аутентичные технологии, там будут возведены те сооружения, которые существовали в Севастополе во время Крымской войны и на которые у нас есть документация», — говорит директор парка.

Так, на площадке Крымской войны будет воссоздан реально существовавший редут Шварца, остатки которого сохранились в Севастополе в районе расположения пятого бастиона русской армии. «А со стороны союзников (союзники Турции в войне — Британия, Франция, Сардиния) мы восстанавливаем артиллерийские батареи, одна из них известна по гравюре Симпсона, у нас есть ее описание, инженерные планы, а на гравюре с натуры изображено, как и где лежали предметы», — рассказал Нагорный.

После того, как батарея будет построена, посетителям парка будет предложено взять в руки репродукцию гравюры и посмотреть с определенного ракурса на то, что изображено на картине и в натуре.

Приобщиться к созданию парка

Для того чтобы заложить сад, организаторы парка опубликовали объявление в соцсети, в результате откликнулось несколько десятков волонтеров, которых доставили на Федюхины высоты на автобусе. Большинство из них — это студенты, но есть и люди постарше. Сначала они убрали территорию, а потом принялись за посадку деревьев.

«Я нашла объявление в соцсети, для меня это возможность поучаствовать, быть сопричастной к созданию парка, да и просто хорошо в субботу утром сходить не в кино, например, а поехать за город, посадить дерево, подышать воздухом», — говорит студентка Александра Баклицкая.

После того как все саженцы фруктовых деревьев были посажены, волонтеры собрались под «средневековым» навесом, чтобы выпить чаю, приготовленного на открытом огне. «Чай у нас не средневековый, тогда вообще еще чай не пили, а чайник настоящий, со времен Крымской войны», — пояснил директор парка.

Исторический парк

Исторический парк «Федюхины высоты» признан региональными властями приоритетным проектом для Севастополя, и, по словам директора парка, они оказывают полное содействие в его создании. На полную мощность парк должен заработать к 2022 году, по прогнозам он сможет принимать до 500 тыс. посетителей в год.