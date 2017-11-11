Вырубка деревьев в столице стала модным и прибыльным делом
Примэрия муниципия Кишинева сообщает, что в субботу, 11 ноября 2017 года, с 7.00 до 15.00 в столице будут проводиться работы по санитарной чистке деревьев.
Примэрия муниципия Кишинева сообщает, что в субботу, 11 ноября 2017 года, с 7.00 до 15.00 в столице будут проводиться работы по санитарной чистке деревьев.
Муниципальные профильные службы займутся, в частности, чисткой деревьев, находящихся в неудовлетворительном фитосанитарном состоянии, обрезкой сухих и прогнивших веток, представляющих реальную опасность для прохожих.
По словам представителей примэрии, обрезка и вырубка сухих деревьев и высадка на их месте новых саженцев будет проводиться вплоть до апреля.
Напомним, что на улицах и в парках Кишинева, который
По словам эколога Олега Манторова, один кубометр древесины в среднем стоит около 800 леев, в зависимости от ее типа. Продажа древесины по нынешним ценам считается стопроцентно прибыльным бизнесом, поскольку это не требует инвестиций, за исключением расходов на вырубку.