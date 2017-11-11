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17:34 (мск), источник: Noi.md

Вырубка деревьев в столице стала модным и прибыльным делом

Примэрия муниципия Кишинева сообщает, что в субботу, 11 ноября 2017 года, с 7.00 до 15.00 в столице будут проводиться работы по санитарной чистке деревьев.

Источник: Noi.md

  • на улице 31 августа 1989 между улицами А. Пушкина и Влайку Пыркэлаба;
  • на улице В. Микле между улицами А. Пушкина и Влайку Пыркэлаба;
  • на улице Петра Мовилэ между улицами Букурешть и 31 августа 1989;
  • на улице 31 августа 1989 между улицами Тома Чорбэ и А. Лэпушняну;
  • на улице М. Эминеску между улицами Колумна и Александру чел Бун;
  • на Мунчештском шоссе между улицами Минская и Кэушень.

Муниципальные профильные службы займутся, в частности, чисткой деревьев, находящихся в неудовлетворительном фитосанитарном состоянии, обрезкой сухих и прогнивших веток, представляющих реальную опасность для прохожих.

По словам представителей примэрии, обрезка и вырубка сухих деревьев и высадка на их месте новых саженцев будет проводиться вплоть до апреля.

Напомним, что на улицах и в парках Кишинева, который когда-то был самым зеленым городом во всем СССР, идет массовая вырубка деревьев.

По словам эколога Олега Манторова, один кубометр древесины в среднем стоит около 800 леев, в зависимости от ее типа. Продажа древесины по нынешним ценам считается стопроцентно прибыльным бизнесом, поскольку это не требует инвестиций, за исключением расходов на вырубку.

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