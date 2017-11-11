Вырубка деревьев в столице стала модным и прибыльным делом

Источник: Noi.md

на улице 31 августа 1989 между улицами А. Пушкина и Влайку Пыркэлаба;

на улице В. Микле между улицами А. Пушкина и Влайку Пыркэлаба;

на улице Петра Мовилэ между улицами Букурешть и 31 августа 1989;

на улице 31 августа 1989 между улицами Тома Чорбэ и А. Лэпушняну;

на улице М. Эминеску между улицами Колумна и Александру чел Бун;

на Мунчештском шоссе между улицами Минская и Кэушень.

Муниципальные профильные службы займутся, в частности, чисткой деревьев, находящихся в неудовлетворительном фитосанитарном состоянии, обрезкой сухих и прогнивших веток, представляющих реальную опасность для прохожих.

По словам представителей примэрии, обрезка и вырубка сухих деревьев и высадка на их месте новых саженцев будет проводиться вплоть до апреля.

Напомним, что на улицах и в парках Кишинева, который когда-то был самым зеленым городом во всем СССР, идет массовая вырубка деревьев.