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17:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ведущие программы «Жди меня» призвали мэра Перми помочь многодетной семье

18 лет пермяки обходятся без водопровода.

Ведущие программы «Жди меня» призвали мэра Перми помочь многодетной семье.

В семье пермячки Ирины — восемь человек. Шесть из них — дети. Все они живут в маленькой квартире площадью 17 квадратных метров в доме без водопровода и канализации на улице Заречной.

«Я уже 18 лет живу без воды. Носим с колонки», — призналась пермячка, ставшая героиней одного из выпусков программы.

Ведущие телепередачи попросили администрацию Перми с просьбой решить жилищный вопрос Ирины. Юлия Высоцкая в эфире обратилась к главе города.

«Уважаемый мэр Перми Дмитрий Иванович Самойлов, посмотрите, пожалуйста (я надеюсь, что вы нас смотрите), наш сюжет. Чудесные дети, то самое подрастающее ценное поколение нашей прекрасной родины, на которых будет стоять наша страна, абсолютно точно нуждаются в необходимых хороших условиях жизни. Не говоря уже о водопроводе, правда? Пожалуйста, помогите!» — призвала с экрана федерального телеканала ведущая Юлия Высоцкая.

Она также добавила, что команда передачи через некоторое время узнает, начали ли помогать пермячке.

Благодаря телепередаче пермячка Ирина нашла родных брата и сестру.

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