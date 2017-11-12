Взлом защиты iPhone X показали на видео

Разблокировать устройство удалось с первой попытки, говорится в сообщении на сайте компании. Для этого специалисты создали маску лица одного из сотрудников, лицо которого было зарегистрировано в системе этого телефона. Она состояла из распечатанных двухмерных изображений глаз, силиконового носа и напечатанного на 3D-принтере каркаса. Кроме того, «специальной обработке» подверглись щеки и области вокруг лица.