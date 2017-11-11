Стоимость билета в электричку Уфа — Новоабзаково — около 700 рублей
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В следующую субботу, 17 ноября, начнет курсировать скоростная электричка Уфа — Новоабзаково — Уфа.
УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В следующую субботу, 17 ноября, начнет курсировать скоростная электричка Уфа — Новоабзаково — Уфа.
Как сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, стоимость билета определена около 700 рублей, будут действовать скидки для студентов и пенсионеров. Предварительно, электричка будет отправляться из Уфы в 6.40 по местному времени, обратно — в 18.30. Продолжительность поездки — 4,5 часа. Определены три остановки: станция Уршак возле аэропорта, где на поезд смогут сесть туристы, прилетевшие в республику самолетом; 102-й километр — возле санатория «Ассы»; и поселок Инзер. Вместимость поезда — около 200 пассажиров.
Год назад в республике официально заработал