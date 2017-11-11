Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
СМИ: перед смертью Задорнов обратился к подписчикам
Киевляне штурмом взяли здание администрации – СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
14События недели в фотографиях
18:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Стоимость билета в электричку Уфа — Новоабзаково — около 700 рублей

УФА, 11 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В следующую субботу, 17 ноября, начнет курсировать скоростная электричка Уфа — Новоабзаково — Уфа.

Как сообщили в Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, стоимость билета определена около 700 рублей, будут действовать скидки для студентов и пенсионеров. Предварительно, электричка будет отправляться из Уфы в 6.40 по местному времени, обратно — в 18.30. Продолжительность поездки — 4,5 часа. Определены три остановки: станция Уршак возле аэропорта, где на поезд смогут сесть туристы, прилетевшие в республику самолетом; 102-й километр — возле санатория «Ассы»; и поселок Инзер. Вместимость поезда — около 200 пассажиров.

Год назад в республике официально заработал туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», в рамках которого планируется реализация трех крупных инвестпроектов. Это развитие горнолыжного курорта «Мраткино», проект развлекательно-спортивного комплекса «Зеленая долина» в селе Новоабзаково и строительство медицинского корпуса и спорт-отеля в санатории «Юбилейный». Общий объем вложений до 2020 года составит около 1 млрд рублей средств частных инвесторов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал отмену встречи с Трампом
Жильцу обрушившегося в Ижевске дома предъявлено обвинение
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
Трамп рассказал об обиде Путина на обвинения американцев
Сотрудница заповедника объяснила массовую гибель нерп на Байкале
Сбербанк признался в массовой покупке видеокарт
Как менялось отношение граждан к рабочему графику?
Спорт
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла Российская команда обыграла команду Швейцарии в рамках Евротура со счетом 6:2
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь