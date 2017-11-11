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19:04 (мск), источник: РИА Новости

Американские охотники спасли оленя с помощью бензопилы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские охотники с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. Видеозапись «спасательной операции» была опубликована на YouTube-канале ViralHog.

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По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком. Издалека увидев отчаянно брыкавшегося оленя, мужчина стал приближаться к животному и приготовился выстрелить. Но тут охотник заметил, что животное нуждается в помощи: его рога зацепились за ствол дерева.

Скорее всего, зверь попал в «западню», когда терся рогами о ствол. Осенью у оленей начинается «брачный сезон», период гона, по окончании которого животные сбрасывают рога. Чтобы ускорить процедуру «избавления», олени трутся о деревья.

Охотник попытался вызволить зверя голыми руками в одиночку, затем позвал на помощь отца, но и это не помогло: олень не давался в руки. Тогда мужчины решили пустить в ход бензопилу. Они отпили верхнюю часть ствола, и животное наконец смогло выбраться.

«На здоровье!» — прокричали мужчины вслед умчавшемуся в лес перепуганному зверю.

Автор видеоролика признался, что такое завершение охоты было «одним из самых крутых и сумасшедших» в его жизни.

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