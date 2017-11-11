Авария на газопроводе в Кубани устранена
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Специалисты ликвидировали повреждение подземного газопровода в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Специалисты ликвидировали повреждение подземного газопровода в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает
«В 16:00 по Москве
Ранее сообщалось, что 11:35 по московскому времени в ходе распашки пашни между поселками Прогресс и Мирный был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 250 мм, принадлежащий и обслуживаемый АО «Газпром газораспределение Краснодар».
В результате аварии без газа находились жители четырех населенных пунктов: Прогресс, Таманский, Веселовка, Артющенко с населением 5 тыс. 459 человек. К 14:50 по Москве без газоснабжения оставались 1 тыс. 636 абонентов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Газпром газораспределение» принадлежит 57,08% уставного капитала общества, ПАО «Газпром» — 25,5%.