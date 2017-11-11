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19:06 (мск), источник: Интерфакс

Авария на газопроводе в Кубани устранена

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Специалисты ликвидировали повреждение подземного газопровода в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«В 16:00 по Москве аварийно-восстановительные работы завершены, начат пуск газа потребителям», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11:35 по московскому времени в ходе распашки пашни между поселками Прогресс и Мирный был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 250 мм, принадлежащий и обслуживаемый АО «Газпром газораспределение Краснодар».

В результате аварии без газа находились жители четырех населенных пунктов: Прогресс, Таманский, Веселовка, Артющенко с населением 5 тыс. 459 человек. К 14:50 по Москве без газоснабжения оставались 1 тыс. 636 абонентов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Газпром газораспределение» принадлежит 57,08% уставного капитала общества, ПАО «Газпром» — 25,5%.

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