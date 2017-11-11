Авария на газопроводе в Кубани устранена

Ранее сообщалось, что 11:35 по московскому времени в ходе распашки пашни между поселками Прогресс и Мирный был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 250 мм, принадлежащий и обслуживаемый АО «Газпром газораспределение Краснодар».