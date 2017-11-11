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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщил источник

Обстоятельства гибели одного из руководителей телеканала «ТВ Центр» пока не известны. По одной из версий, он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

«Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым», — сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств его смерти.

По одной из версий, телеведущий мог покончить с собой, сообщил другой источник в правоохранительных органах.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. В пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала «ТВ Центр», член Академии российского телевидения. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин». Ноткина дважды номинировали на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.

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