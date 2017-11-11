Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым, сообщил источник
Обстоятельства гибели одного из руководителей телеканала «ТВ Центр» пока не известны. По одной из версий, он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.
Обстоятельства гибели одного из руководителей телеканала «ТВ Центр» пока не известны. По одной из версий, он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
«Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым», — сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств его смерти.
По одной из версий, телеведущий мог покончить с собой, сообщил другой источник в правоохранительных органах.
Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала «ТВ Центр», член Академии российского телевидения. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин». Ноткина дважды номинировали на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.