В парке Куршская коса принимают профилактические меры против АЧС

На въезде в парк со стороны Зеленоградска организован санитарный пост для дезинфекции автотранспорта. Аналогичным образом планируется оборудовать и контрольно-пропускной пункт со стороны Литвы. Проводятся разъяснительные мероприятия с рыбаками, раздаются листовки с призывом не кормить животных, не ввозить на Куршской косу мясные продукты и не выбрасывать упаковку от них.

Наиболее вероятная численность диких свиней, населяющих территорию национального парка, по результатам весеннего учёта животных, составляет 57 особей. Места обитания куршских кабанов изолированы географически и не граничат с неблагополучными районами, к тому же диких обитателей парка регулярно подкармливают, поэтому они предпочитают концентрироваться вблизи подкормочных площадок.