В парке Куршская коса принимают профилактические меры против АЧС
Администрация национального парка «Куршская коса» информирует о мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на особо охраняемой природной территории.
Администрация национального парка «Куршская коса» информирует о мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на особо охраняемой природной территории.
На въезде в парк со стороны Зеленоградска организован санитарный пост для дезинфекции автотранспорта. Аналогичным образом планируется оборудовать и
Наиболее вероятная численность диких свиней, населяющих территорию национального парка, по результатам весеннего учёта животных, составляет 57 особей. Места обитания куршских кабанов изолированы географически и не граничат с неблагополучными районами, к тому же диких обитателей парка регулярно подкармливают, поэтому они предпочитают концентрироваться вблизи подкормочных площадок.
Напомним, что в Калининградской области нашли два погибших кабана, при анализе которых, стало понятно, что они заражены АЧС.