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19:52 (мск), источник: Вести - Калининград

В парке Куршская коса принимают профилактические меры против АЧС

Администрация национального парка «Куршская коса» информирует о мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на особо охраняемой природной территории.

На въезде в парк со стороны Зеленоградска организован санитарный пост для дезинфекции автотранспорта. Аналогичным образом планируется оборудовать и контрольно-пропускной пункт со стороны Литвы. Проводятся разъяснительные мероприятия с рыбаками, раздаются листовки с призывом не кормить животных, не ввозить на Куршской косу мясные продукты и не выбрасывать упаковку от них.

Наиболее вероятная численность диких свиней, населяющих территорию национального парка, по результатам весеннего учёта животных, составляет 57 особей. Места обитания куршских кабанов изолированы географически и не граничат с неблагополучными районами, к тому же диких обитателей парка регулярно подкармливают, поэтому они предпочитают концентрироваться вблизи подкормочных площадок.

Напомним, что в Калининградской области нашли два погибших кабана, при анализе которых, стало понятно, что они заражены АЧС. Из-за сложившейся ситуации в двух районах региона был объявлен карантин.

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