Большой театр объявил о предварительной продаже билетов на «Нуреева»
Продавать билеты и пускать на постановку Серебренникова будут по паспорту.
Продавать билеты и пускать на постановку Серебренникова будут по паспорту.
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — В связи с повышенным интересом к балету «Нуреев» Большой театр вводит спецпрограмму предпродажи билетов на постановку, количество билетов ограничено — по 500 на каждый спектакль.
Над постановкой «Нуреева», помимо К. Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий,
«Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено (по 500 билетов на каждый спектакль). Предварительная продажа билетов будет производиться 18 ноября 2017 года, начиная с 10 часов, в кассах, расположенных в административном здании театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля», — сообщается на сайте театра.
Продажа билетов будет осуществляться только по паспорту покупателя, в одни руки можно приобрести не более двух билетов и только на одну из дат. Второй билет будет продаваться при наличии паспорта (на момент покупки билета можно предъявить ксерокопию) второго зрителя.
На билете будут указаны фамилии и данные паспортов зрителей. Данные и сами паспорта будут проверяться при проходе на спектакль.
При этом если зритель не может посетить постановку, ему необходимо будет лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины.
Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре была перенесена с 11 июля этого года на
Позднее появилось уточнение, что премьера балета в постановке Серебренникова состоится 9 и 10 декабря.
Сам режиссер находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств.
Балет «Нуреев» посвящён судьбе легендарного танцовщика, другие подробности постановки не разглашались.