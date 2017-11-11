Большой театр объявил о предварительной продаже билетов на «Нуреева»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — В связи с повышенным интересом к балету «Нуреев» Большой театр вводит спецпрограмму предпродажи билетов на постановку, количество билетов ограничено — по 500 на каждый спектакль.

Премьерные показы балета в постановке Кирилла Серебренникова пройдут 9 и 10 декабря на Исторической сцене ГАБТа.

Над постановкой «Нуреева», помимо К. Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет «Герой нашего времени» в Большом театре в 2015 году.

«Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено (по 500 билетов на каждый спектакль). Предварительная продажа билетов будет производиться 18 ноября 2017 года, начиная с 10 часов, в кассах, расположенных в административном здании театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля», — сообщается на сайте театра.

Продажа билетов будет осуществляться только по паспорту покупателя, в одни руки можно приобрести не более двух билетов и только на одну из дат. Второй билет будет продаваться при наличии паспорта (на момент покупки билета можно предъявить ксерокопию) второго зрителя.

На билете будут указаны фамилии и данные паспортов зрителей. Данные и сами паспорта будут проверяться при проходе на спектакль.

При этом если зритель не может посетить постановку, ему необходимо будет лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины.

Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре была перенесена с 11 июля этого года на 4—5 мая 2018 года. Директор Большого театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса.

Позднее появилось уточнение, что премьера балета в постановке Серебренникова состоится 9 и 10 декабря.

Сам режиссер находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств.