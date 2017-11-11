Осужденный по делу о гибели вице-спикера петербургского Заксобрания обжаловал приговор

Источник: AP 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Жалоба на приговор по делу о ДТП, в котором погиб вице-спикер петербургского Законодательного собрания Павел Солтан, подана через Всеволожский суд в Ленинградский областной суд. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Сунгурова, представляющая интересы Дмитрия Изотова, ранее признанного виновным в столкновении.

«На данный момент [в суд] подана короткая жалоба. После ознакомления с протоколами судебного заседания к апелляционной жалобе будут представлены дополнения. Суд направит жалобу потерпевшим, они имеют право представить возражения», — рассказала Сунгурова.

Защита, по словам адвоката, просит полной отмены приговора, кроме того, также указывает в жалобе на чрезмерную суровость судебного вердикта.

Вице-спикер петербургского парламента Павел Солтан вместе с супругой погибли в ДТП на 43 км автодороги «Парголово — Огоньки» во Всеволожском районе Ленобласти 14 августа 2016 года. Их дочь получила травмы и впоследствии также умерла. В аварии пострадала жена Изотова.

Против Изотова были выдвинуты обвинения по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц».