Осужденный по делу о гибели вице-спикера петербургского Заксобрания обжаловал приговор
По словам адвоката, защита просит полной отмены приговора.
По словам адвоката, защита просит полной отмены приговора.
«На данный момент [в суд] подана короткая жалоба. После ознакомления с протоколами судебного заседания к апелляционной жалобе будут представлены дополнения. Суд направит жалобу потерпевшим, они имеют право представить возражения», — рассказала Сунгурова.
Защита, по словам адвоката, просит полной отмены приговора, кроме того, также указывает в жалобе на чрезмерную суровость судебного вердикта.
Против Изотова были выдвинуты обвинения по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц».
Приговор по делу был вынесен 31 октября. Изотов был приговорен к 4,5 годам