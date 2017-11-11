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21:19 (мск), источник: РИА Новости

У Ноткина было онкологическое заболевание, заявил главред МК

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий Борис Ноткин давно страдал от онкологического заболевания, рассказал РИА Новости главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, общавшийся с Ноткиным за несколько дней до его смерти.

Источник: РИА Новости

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.

«Буквально два или три дня назад я с ним разговаривал. Мы с ним долго разговаривали, минут, наверное, 20 или 30, о нравственных принципах в журналистике, о том, что можно, как нужно писать… Он был в абсолютно нормальном состоянии, может быть, чуть-чуть какая-то отрешенность была, подавленность. Но он давно болел», — сказал Гусев.

На вопрос, была ли это онкология, Гусев ответил утвердительно. Он также отметил, что Ноткин был выдающимся журналистом, множество его статей публиковал, в том числе, и «Московский комсомолец».

«Он был выдающимся журналистом, я могу это сказать точно и откровенно, он много сделал для тележурналистики, но он также был блестящим журналистом, который пишет», — поделился собеседник агентства.

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