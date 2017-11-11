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21:41 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны подробности гибели тележурналиста Бориса Ноткина

В возрасте 75 лет трагически погиб Борис Ноткин — переводчик, журналист, ведущий авторской программы на канале «ТВ Центр». По предварительным данным, он совершил самоубийство; дата прощания и место похорон телеведущего пока неизвестны.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым в своем доме в поселке Рождествено Одинцовского района Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, телеведущий покончил жизнь самоубийством. Источник рассказал агентству, что Ноткин тяжело болел, у него была четвертая стадия онкологического заболевания. На месте происшествия были найдены ружье и записка близким.

Смерть Бориса Ноткина подтвердили и на канале «ТВ Центр», на котором он работал более четверти века. «Телеведущий Борис Ноткин в субботу был найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья. В последнее время он был тяжело болен», — говорится в сообщении телеканала.

На телевидении Ноткин оказался достаточно случайно. В детстве занимался теннисом и мог стать профессионалом, если бы не травма руки.

Несостоявшийся спортсмен поступил в Институт иностранных языков, стал переводчиком, и уже в начале карьеры работал на картине Сергея Бондарчука «Ватерлоо» — на которой тоже оказался случайно: маститый режиссер заметил молодого переводчика во время московской американского кинематографиста Кинга Видора (автора американской версии экранизации романа Толстого с Генри Фонда и Одри Хепбёрн).

Ноткин вспоминал, что его не хотели выпускать за границу — он был не женат и не состоял в партии, но Бондарчук сумел настоять на его кандидатуре перед компетентными органами.

Правда, трехмесячный опыт работы в кино так и остался эпизодом — после возвращения Ноткин продолжил переводческую карьеру, в 1988-м во время визита президента США Рональда Рейгана был включен в состав группы переводчиков, которые обеспечивали взаимодействие двух служб безопасности.

К тому времени он уже окончательно стал выездным, читал лекции за рубежом (например — «Анекдоты, как средство понимания российской действительности»).

А в конце 80-х благодаря своему публицистическому дару он и попал на телевидение. После публикации в перестроечной «Литературке» статьи о неэффективности советской медицинской пропаганды.

Ноткина позвали в модную и популярную в то время программу третьего, московского, канала «Добрый вечер, Москва», основателем и ведущим которой была интеллигентная аристократка Анэля Меркулова.

Сначала не менее аристократически выглядящий Ноткин был просто гостем, потом стал соведущим — они вели программу по очереди, и вместе они делали блестящий вечерний канал, посвященный жизни Москвы, который с удовольствием смотрели горожане.

Частыми гостями были мэры Москвы — сначала Гавриил Попов, объяснявший ведущим и москвичам смысл начатых преобразований, а затем и «крепкий хозяйственник» Юрий Лужков.

Но если в карьере Меркуловой это была последняя веха, то у Ноткина на ТВ все только начиналось. Вскоре он стал ведущим программы «Лицом к городу» — деловитая и серьезная передача была лишена неспешности и уютности «Доброго вечера…», а московские градоначальники, от мэра до руководителей конкретных департаментов столичного правительства, морща лоб, рассказывали Ноткину о том, как они преодолевают постперестроечную разруху.

Болезненных вопросов Ноткин, не задавал, но спросить мог строго.

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«Меня всегда спрашивают, трудно ли было работать с мэром. И я всегда честно отвечаю, что мне это было очень тяжело. Первая сложность заключается в том — надо смотреть правде в глаза, — что это передача Лужкова, а не моя, — вспоминал Ноткин в одном из интервью. — Я старался не терять своего лица, но все правила игры определял он. Без Лужкова там делать нечего. Но в то же время Лужков ни разу за 7 лет мне не сказал: “Вот об этом я не хочу говорить. Вот это не трогай”. Он мне не ставил никаких запретов».

Каким-то удивительным образом Ноткин, при всей своей очевидной амбициозности, всю жизнь посвятил именно московскому эфиру, и избежал утомительного кросса с канала на канал в поисках должностей и званий. Он спокойно реализовывал себя в качестве интервьюера, и в свое время был в этом жанре серьезным соперником Владимиру Познеру. Его «Приглашает Борис Ноткин» была одним из самых рейтинговых передач на канале, а сам Ноткин стал своего рода отечественным Ларри Кингом: при свете лампы в располагающей обстановке он подробно и интеллигентно расспрашивал гостей о жизни и творчестве.

С 1997 года, когда московское ТВ оформилось в виде канала «ТВ Центр», его программа была переименована в «Галерею Бориса Ноткина», но затем ей вернули прежнее название.

«Я стараюсь приглашать самых достойных. Наше замечательное руководство сейчас все делает, чтобы у нации было состояние унижения, — приводятся слова Бориса Ноткина в книге “Гибель советского ТВ”. — Они не понимают, что нужно заботиться о психологическом состоянии нации… Я стараюсь приглашать таких людей, которые создавали бы чувство гордости за свою страну».

Его популярность не была взрывной, она росла поступательно с каждым его новым проектом, однако нельзя сказать, чтобы он был обласкан вниманием профессионального сообщества — по крайней мере, если сравнить с любовью зрителей к нему.

Он лишь дважды за всю историю ТЭФИ получал номинацию на главную отечественную телепремию — и оба раза (в 1990-е) уступал более удачливым коллегам.

Быть может, причиной тому — его жизненная и профессиональная позиция, которую мало назвать просто имиджем.

На отечественном ТВ он воплощал, наверное, образ журналиста «старой школы» — респектабельный, образованный, умный и цепкий, при этом сторонящийся желтизны и откровенного политиканства.

История российского телевидения знает несколько примеров, когда таким ярким и принципиальным индивидуальностям удавалось сделать неплохие карьеры.

В случае Ноткина, кажется, мерилом успешности его карьеры будет память о нем — как об одном из последних журналистов, для которых не было ничего важнее ответственности перед зрителем — и собственной репутации.

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