52-летний бездомный из Ливерпуля поступил в Кембридж
Джефф Эдвардс из Ливерпуля плохо учился в школе и раньше не задумывался об учебе в высшем учебном заведении, однако с детства обожал читать.
Джефф Эдвардс из Ливерпуля плохо учился в школе и раньше не задумывался об учебе в высшем учебном заведении, однако с детства обожал читать.
Большую часть жизни 52-летний британец бродяжничал и отказывался от работы. Но любовь к литературе оказалась сильнее, и мужчина решил поступить в кембриджский колледж Хьюз Холл.
Эдвардс утверждает, что в его семье любовь к книгам привита с детства. Первыми прочитанными в его жизни произведениями были «Венецианский купец» Шекспира и «Хризалиды» Джона Уиндема. При этом отметки юноши в школе оставляли желать лучшего.
После школы он
Позже мужчина записался на благотворительные курсы при университете, а затем выдержал вступительные экзамены на факультет английской литературы. В будущем он может получить ученую степень.