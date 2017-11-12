52-летний бездомный из Ливерпуля поступил в Кембридж

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Большую часть жизни 52-летний британец бродяжничал и отказывался от работы. Но любовь к литературе оказалась сильнее, и мужчина решил поступить в кембриджский колледж Хьюз Холл.

Эдвардс утверждает, что в его семье любовь к книгам привита с детства. Первыми прочитанными в его жизни произведениями были «Венецианский купец» Шекспира и «Хризалиды» Джона Уиндема. При этом отметки юноши в школе оставляли желать лучшего.

После школы он какое-то время подрабатывал на фермах, а в остальное время слонялся без дела. Несколько лет назад он переселился ближе к учебному заведению и часто гулял вокруг него. От нечего делать Эдвардс стал посещать библиотеку Кембриджа и находил там, по его словам, отрешение от реальности.