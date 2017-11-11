Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Стало известно, когда у Ирины Шейк появится второй ребенок
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
10Последствия тайфуна Дамри
21:50 (мск), источник: РИА Новости

Ноткин был примером для молодых журналистов, считает Сванидзе

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий Борис Ноткин был очень образованным и порядочным человеком, настоящим примером для молодых журналистов, его уход — это большая потеря и для профессионального сообщества, заявил РИА Новости известный тележурналист Николай Сванидзе.

Источник: РИА Новости

Бориса Ноткина обнаружили мертвым в Подмосковье, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, журналист совершил самоубийство.

«Он был очень образованный человек, очень культурный, очень воспитанный. И это он все привнес в журналистику. Он всегда был очень доброжелательным, никогда не говорил гадости, никогда не оскорблял, от него никогда не исходила агрессия. Он был в этом смысле журналистом такой старой доброй формации, примером для молодых журналистов. И помимо прочего, он был очень приятным, хорошим, порядочным и мягким человеком. Его уход — это большая потеря: и профессиональная, и человеческая», — сказал Сванидзе.

Он отметил, что знал Ноткина очень давно.

«Он преподавал английский язык в университете, где я учился. Как раз в период моего обучения на историческом факультете это был один из любимых и уважаемых наших преподавателей английского языка. Он блистательно знал язык, и был очень хорош как профессор. Студенты любили его», — поделился Сванидзе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин отреагировал на смерть сатирика Михаила Задорнова
Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны
«Не вышли из кризиса»: о чем Путин и Трамп говорили во Вьетнаме
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
СМИ узнали про письмо КНДР Путину о планах нанести удар по США
В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение с РФ
Обвиняемый по делу о взрыве жилого дома в Ижевске арестован
Сборная России по футболу проиграла команде Аргентины
Сотрудница заповедника объяснила массовую гибель нерп на Байкале
Спорт
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче Сборная России очень хотела, но не сумела выстрадать ничью в матче с Аргентиной — и все равно лучшим игроком у нашей команды стал вратарь Игорь Акинфеев
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь