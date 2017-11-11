Ноткин был примером для молодых журналистов, считает Сванидзе

«Он был очень образованный человек, очень культурный, очень воспитанный. И это он все привнес в журналистику. Он всегда был очень доброжелательным, никогда не говорил гадости, никогда не оскорблял, от него никогда не исходила агрессия. Он был в этом смысле журналистом такой старой доброй формации, примером для молодых журналистов. И помимо прочего, он был очень приятным, хорошим, порядочным и мягким человеком. Его уход — это большая потеря: и профессиональная, и человеческая», — сказал Сванидзе.