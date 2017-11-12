Ученые рассказали, когда произойдет извержение вулкана на Марсе
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Извержение вулкана на Марсе может произойти в ближайший лжин миллион лет, сообщает издание ToDay News Ufa.
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Извержение вулкана на Марсе может произойти в ближайший лжин миллион лет, сообщает издание ToDay News Ufa.
Американские специалисты обнаружили признаки марсотрясения и оползней в долине Маринер, которые происходят регулярно.
Планета Марс является четвертой по удаленности от Солнца и седьмой по размерам в Солнечной системе.
Ранее основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снял презентационный ролик и рассказал, как собирается колонизировать Марс.
Также специалисты NASA визуализировали испытания корабля Orion для полетов на Луну и Марс.