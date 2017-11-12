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07:29 (мск), источник: Sputnik.by

Ученые рассказали, когда произойдет извержение вулкана на Марсе

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Извержение вулкана на Марсе может произойти в ближайший лжин миллион лет, сообщает издание ToDay News Ufa.

Источник: Sputnik.by

Ученые-астрономы считают, что слабая тектоника плит на четвертой от Солнца планете все-таки есть, что свидетельствует о возможных извержениях вулканов. По меркам геологии, миллион лет — не такое больше количество времени.

Американские специалисты обнаружили признаки марсотрясения и оползней в долине Маринер, которые происходят регулярно.

Планета Марс является четвертой по удаленности от Солнца и седьмой по размерам в Солнечной системе.

Ранее основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снял презентационный ролик и рассказал, как собирается колонизировать Марс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также специалисты NASA визуализировали испытания корабля Orion для полетов на Луну и Марс.

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