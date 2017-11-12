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07:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Португалии поймали «ужас глубин» времен динозавров

Сотрудники Португальского института моря и атмосферы (IPMA) сообщили о поимке в прибрежных водах вблизи провинции Алгарве доисторической плащеносной акулы.

Источник: БЕЛТА

Морские хищники, подобные этому, считались исчезнувшими 80 млн лет назад. Ученые даже прозвали обнаруженный экземпляр «живой окаменелостью». Плащеносная акула обладает тремя сотнями мелких, но острых как бритвы зубов.

Движения акулы напоминают змеиные, хотя длина их тела не превышала 150 см.

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