Финский правозащитник сообщил об изъятии ребенка у россиянки в Финляндии
По словам Йохана Бекмана, причиной изъятия 12-летней девочки послужило то, что мама ее якобы «шлепнула футболкой».
По словам Йохана Бекмана, причиной изъятия 12-летней девочки послужило то, что мама ее якобы «шлепнула футболкой».
ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Финские социальные службы изъяли старшую дочь у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук. Об этом в субботу вечером сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.
«Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы «шлепнула футболкой», — говорится в сообщении
По его словам, Смоленчук «просит помощи у российских властей и журналистов». Комментариями самой россиянки и российских дипломатов ТАСС пока не располагает.
Случаи изъятия детей из семей в Финляндии нередки. В министерстве социального обеспечения и здравоохранения не раз заявляли, что в стране «не изымают детей по национальному признаку и без причины», а подобная процедура — «это крайняя мера, к которой прибегают только в экстренных случаях». Как заверяют социальные службы, это делается на благо детей, которых после выяснения всех обстоятельств, как правило, пытаются вернуть в семью.