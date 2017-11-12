Финский правозащитник сообщил об изъятии ребенка у россиянки в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноября. /ТАСС/. Финские социальные службы изъяли старшую дочь у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук. Об этом в субботу вечером сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.

«Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей — 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы «шлепнула футболкой», — говорится в сообщении пресс-службы Бекмана.

По его словам, Смоленчук «просит помощи у российских властей и журналистов». Комментариями самой россиянки и российских дипломатов ТАСС пока не располагает.